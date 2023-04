It‘s getting serious. In Folge 9 von „Der Bachelor“ geht es für David und die verbliebenen vier Kandidatinnen endlich an die Dreamdates. Aber gleich vorweg: sooo traumhaft waren diese schlussendlich gar nicht. Und was ist eigentlich aus den Übernachtungsdates geworden?

Was ihr verpasst habt (bzw. was eben nicht), verraten wir euch hier.

Bachelor 2023: Auf nach … Braziiiiiil

Die Datingshow „Der Bachelor“ neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Noch vier Frauen sind im Rennen um das Herz von Bachelor David: Lisa, Chiara, Henriette und Angelina. Mit einem Trip ins brasilianische Rio de Janeiro startet für die fünf endlich die Woche der Dream-Dates. Doch bevor es an die „Dreamdates“ geht, lädt David alle vier Kandidatinnen noch zu einem Plausch mit Blick von oben auf die Metropole.

Und der Bachelor hat keine Zeit mehr zu verlieren. Er nutzt das Gruppendate gleich mal für Einzelgespräche mit allen Kandidatinnen. Doch es herrscht eisige Stimmung, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Wetter in Rio ist nämlich ganz schön stürmisch. Aber auch die Gespräche selbst machen die Stimmung nicht unbedingt besser. Der Bachelor gesteht Henriette dabei gleich mal, dass er sie anfangs gar nicht mal so toll fand. Läuft! Dann will David Chiara auf Rebeccas Anschuldigung von letzter Woche ansprechen: Dass sie vor der Kamera schauspielere und in echt anders sei. Letztendlich traut sich der Rosenkavalier allerdings doch nicht. Der Grund: Er wollte die Stimmung nicht versauen. Legitim. Aber, ob sich die Dreamdates tatsächlich besser für ein kritisches Gespräch eignen? Spoiler: Geht so!

Bild: RTL

Dreamdates, die gar nicht so dreamy sind

Als Erstes durfte die Kandidatin Angelina aka „Utze“ ran. Für die 28-Jährige und den Bachelor stand eine kleine Bootstour in Rio de Janeiro an. Dabei lagen sie sich gegenüber und sprachen davon, wie gerne sie sich doch nahekommen – geknutscht wurde auch. Ein Picknick an Land rundete das sogenannte Dreamdate dann ab. Cute, aber auch nicht wirklich aufregend. Und ganz ähnlich unspektakulär verliefen die anderen drei Dates.

Ich sehe den Unterschied zwischen Einzeldate und Dreamdate nicht wirklich 🤔#Bachelor — ⭐Karin⭐ (@browncycs) April 26, 2023

Für Chiara stand eine Tramfahrt durch die brasilianische Stadt an. Auch der Bachelor selbst muss hier aber zugeben: Es gibt bessere Locations für ein Date. Statt den Ausblick aus der Straßenbahn zu genießen, stand dann auch noch das längst überfällige klärende Gespräch auf der Agenda. David sprach die Münchnerin auf die Fake-Vorwüfe an, die seit einigen Folgen im Raum standen. Romantisch geht anders!

Für Henriette gab es dann noch eine holprige Fahrt am Deck eines Pick-up-Trucks und einen Besuch am Strand. Lisa durfte sich zumindest über einen Helikopter-Flug freuen – wirklich leidenschaftlich wurde es hier aber auch nicht. Eine Twitter-Userin glaubt auch den Grund für Lisas Abgestumpftheit zu wissen.

hat Lisa bestimmt schonmal im Amazonas gemacht #bachelor — Julia (@_jvliia_) April 26, 2023

Zusammenfassend kann man sagen: alle Dates waren ganz nett, aber eigentlich nicht romantischer oder aufregender als die bisherigen Dates der Staffel. Im Vergleich dazu hatte es vergangenes Jahr beispielsweise eine Heißluftballonfahrt mit wunderschönem Sonnenaufgang gegeben. Eine Kandidatin hatte ein großes Dinner und eine anschließende Übernachtung mit Bachelor Dominik Stuckmann erleben dürfen. Stichwort Übernachtung.

Wo bleiben eigentlich die Übernachtungsdates?

Die Episode neigt sich dem Ende zu und langsam aber sicher fragt man sich: War’s das schon? Gehörten zu den Dream Dates nicht sonst immer die traditionellen gemeinsamen Übernachtungen? In der diesjährigen Staffel kam bislang noch recht wenig Leidenschaft auf. Und jetzt auch noch das! Ja, es wird dieses Jahr auf eine Übernachtung verzichtet. Dabei ist genau das eines der Highlights der Sendung. Twitter-User:innen sind jedenfalls enttäuscht. Eine Userin setzt nun all ihre Hoffnungen auf die kommenden Homedates.

Nächste Woche Home Dates, als Ausgleich wenigstens mit Übernachtungsdate im Kinderzimmer?#Bachelor — Jutschina (@juttasherlocked) April 26, 2023

Henriette muss gehen

Apropos Homedates. Nach den Dreamdates in Brasilien geht es für die Kandidatinnen und den Bachelor direkt ins kalte Deutschland. Dort findet nämlich, aus welchem Grund auch immer, die Rosenvergabe statt. Und es kommt, wie es kommen muss: Auch diese Woche muss sich David wieder entscheiden. Welche Familien will der Influencer kennenlernen?

Bild: RTL

Am Ende sind Lisa und Angelina weiter – und Chiara. „Home-Dates! Wir fahren nach Soest!“, kreischt sie erleichtert. Henriette ist damit raus – zur Überraschung vieler. Aber es entscheiden ja nicht die Zuschauer:innen, sondern David. Der kann sich nun mental schon auf die Familien der Top drei einstellen. Ob es dann zu einem Übernachtungsdate kommt? Wir sind gespannt!

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.