Jeder Mensch wird von bestimmten Farben umgeben, die seine Aura widerspiegeln. So heißt es zumindest in spirituellen Kreisen. Das Farbspektrum soll dabei so einiges über unseren Charakter verraten sowie Stimmungen und Emotionen deuten.

Was die einzelnen Farben für uns bedeuten, lest ihr hier.

Mystisches Geheimnis oder sichtbare Eigenschaft?

Immer wieder hört man Sätze wie „Du hast aber eine besonders tolle Aura“. Doch was bedeutet das eigentlich? Muss man, um zu verstehen, was dahinter steckt, tief in der spirituellen Materie verankert sein oder kann das jede:r auf gewisse Weise nachvollziehen? Glaubt man unzähligen Trendseiten im Netz, ist Zweiteres der Fall. Wir sind wohl alle in der Lage, die Aura eines Menschen zu erkennen – einige sind nur eben besser darin, etwas zu sehen und anschließend auch zu deuten.

Im Grunde handelt es sich bei der Aura um ein Farbspektrum, das uns alle umgibt. Je nach Charaktereigenschaften und aktuellen Stimmungslagen setzt sich das Energiefeld der Farben zusammen. „Schlechte“ Aurafarben soll es in dem Sinn übrigens nicht geben – lediglich jene, die etwas kräftiger und somit positiver sind und jene, die schwache Nuancen haben und dementsprechend ausbaufähig sind.

Aura richtig lesen: So funktioniert’s

Um die Aura richtig zu deuten, müsste man zunächst mal herausfinden, welche Farbe man selbst ausstrahlt bzw. welches Farbspektrum andere umgibt. Personen, die darin geübt sind, erkennen die Farbwolke auf Anhieb, andere brauchen dafür etwas länger. Am besten stellt sich die Person, deren Aura ihr deuten wollt, dafür an eine weiße Wand. Ihr nehmt dann in einem Abstand von zwei bis drei Metern vor ihnen Platz.

Jetzt heißt es erstmal zur Ruhe kommen und die Situation auf sich wirken lassen. Dann blickt ihr ganz bewusst an die Stelle der weißen Wand oberhalb des Kopfes der Person. Mit dem Unterbewusstsein sollte man dann darauf achten, was an der Wand passiert. Bis man dazu in der Lage ist, das bewusste und unbewusste Sehen zu trennen, erfordert es allerdings einiges an Übung. Und auch die Offenheit gegenüber Spirituellem kann hier definitiv nicht schaden!

Wem das zu lange dauert, der kann seine Farbe auch mittels Onlinetests herausfinden, von denen im Netz mehr als genug kursieren. Wie präzise die eigene Aurafarbe mittels Fragen eruiert werden kann, sei allerdings dahingestellt.

Das bedeuten die verschiedenen Aurafarben

Wer den richtigen Blick hat, kann das Energiefeld, das einen Menschen umgibt, in Farben sehen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen neun verschiedenen Farben, deren Bedeutung ihr hier findet.

1. Rot

Menschen, die eine rote Aura umgibt, gelten als leidenschaftlich, willensstark und impulsiv. Sie lieben das Abenteuer und denken nicht zu viel über das nach, was sie tun. Angetrieben von Lebensfreude und Optimismus versprühen sie überall gute Laune. Ihnen fällt es schwer, auch mal still zu sitzen – dafür ist ihr Charakter einfach zu aktiv. Je dunkler das Rot, das sie umgibt, desto intensiver sind auch negative Gefühle, die sie oft begleiten. Etwa Zorn, Aggressivität und Sturheit.

2. Gelb

Auch eine gelbe Aura strotzt nur so von Optimismus und der Liebe zum Leben. Durch ihre Fröhlichkeit und nette Art, sind Menschen, die von einem gelben Farbspektrum umgeben sind, überall beliebt und müssen sich nicht sonderlich anstrengen, um das zu bekommen, was sie wollen. Durch ihre Zielstrebigkeit stehen sie fest mit beiden Beinen im Leben und treffen clevere Entscheidungen meist mithilfe ihrer Intuition. Ist das Gelb sehr schwach, deutet das jedoch auf Naivität und Unsicherheit hin. Zudem sind diese Menschen oft sehr oberflächlich und sehen selten das große Ganze.

3. Orange

Eine orange Aura deutet meist auf besonders gesellige Menschen hin. Sie stehen gerne im Mittelpunkt und haben immer eine lustige Geschichte auf Lager. Wenn sich die Gelegenheit bietet, würden sie ein Treffen mit Freunden stets einem Abend alleine zu Hause vorziehen. Da sie gerne unabhängig sind und ihr Leben nicht nach Struktur verläuft, fällt es ihnen schwer, sich zu binden. Doch davon lassen sie sich die große Lust aufs Leben nicht verderben. Mit ihren teils unüberlegten Entscheidungen sorgen sie allerdings öfter für Konflikte als notwendig wäre. Ein nicht ganz so starkes Orange kann zudem bedeuten, dass sich die Person schnell mal in ihrer eigenen Hektik verliert.

4. Grün

Personen, die eine grüne Aura umgibt, spüren oft eine besonders starke Verbundenheit zur Natur sowie zu Spirituellem. Sie lassen sich gerne von ihrem Geist leiten und glauben nicht daran, dass es einen fixen Weg gibt, dem das Leben vorherbestimmt ist. Da sie sich besonders geerdet fühlen, strahlen sie stets eine Gelassenheit und Entspanntheit aus. Braucht jemand ihre Hilfe, scheuen sie sich nicht, ihre wertvollen Ratschläge mitzuteilen. Ist das Grün schwach, kann das bedeuten, dass die Person von Neid und Gier getrieben ist und gerne mal Unwahrheiten verbreitet.

5. Blau

Eine blaue Aura strahlt viel Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Deshalb sind Menschen mit diesem Energiefeld eine angenehme Gesellschaft. Oft verwechselt man ihre innere Ruhe jedoch mit Reserviertheit und Arroganz. Doch ist das Eis erstmal gebrochen, sind Personen, die ein blaues Farbspektrum umgibt, sehr offen und kommunikativ. Das Wichtigste ist für sie Ehrlichkeit – wird diese jedoch gebrochen, hat man sie für immer verloren. Ein schwaches Blau deutet auf Schüchternheit hin, die nicht selten in Introvertiertheit endet.

6. Lila

Lila steht für Kreativität und jede Menge Fantasie. Meist treffen diese Menschen unkonventionelle Entscheidungen, die auf viel Unverständnis stoßen. Doch von der Meinung anderer halten sie nicht viel, sie gehen dennoch ihren Weg, auch wenn sie kein klares Ziel vor Augen haben. Was zählt, ist das Zwischenmenschliche – die Hülle interessiert sie dabei nicht. Nicht selten haben sie außerdem ein großes Interesse an Spirituellem, denn auf eines ist immer Verlass: Ihre Intuition! Ein blasses Lila steht für unnahbare und sehr verschlossene Personen, die niemandem so schnell ihr Vertrauen schenken.

7. Pink

Menschen mit einer pinken Aura tragen viel Liebe in sich. Daher gelten sie auch als besonders hilfsbereit, fürsorglich und romantisch. Ihnen liegt viel an ihren Mitmenschen und sie geben stets ihr Bestes, um für Harmonie zu sorgen. Dass sie dabei vollkommen selbstlos handeln, ist eine reine Selbstverständlichkeit. Allerdings merken sie oft nicht, dass sie hin und wieder auch ausgenutzt werden. Ein helles Pink, das bereits ins Rosa geht, steht für Personen, die mit ihrer über-sensiblen Ader zu kämpfen haben, nicht kritikfähig sind und alles viel zu persönlich nehmen. Vor Konflikten laufen sie lieber davon, als sich ihnen zu stellen und eine Lösung des Problems zu finden.

8. Weiß

Um eine weiße Aura zu erkennen, muss man ein echter Profi sein – vor allem, wenn die Person vor einer weißen Wand steht. Diese Aurafarbe ist jedoch sehr selten. Denn sie beschreibt Menschen, die mit sich im Reinen sind, spirituelle Fähigkeiten haben und voller positiver Energien sind. Man könnte sagen, sie stehen quasi kurz vor der Erleuchtung …

9. Schwarz

Auch wenn man im ersten Moment denkt, die Farbe Schwarz steht für besonders böse und schlechte Dinge, liegt man damit falsch. Menschen mit dieser Aura sprühen vielleicht nicht ganz so vor Lebensfreude wie etwa jene, die Rot, Gelb oder Orange umgibt. Dennoch ist nicht alles verloren! Schwarz steht zwar für das Fehlen von Energie und kann auf Angst und Blockaden hindeuten, nichtsdestotrotz sind Menschen mit einer schwarzen Aura treue Seelen, die sich nach Glück sehnen und bereit sind, an sich zu arbeiten.