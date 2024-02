Das lange Warten hat ENDLICH ein Ende! Denn am 15. Februar startet die 19. Staffel der erfolgreichen Sendung „Germany’s Next Topmodel“ . ProSieben verkündet nun auch schon die ersten Gastjuror:innen, auf die wir uns in der neuen Staffel freuen dürfen!

Wer ziemlich bald den Platz neben Heidi Klum einnehmen darf, erfahrt ihr hier.

Germany’s Next Topmodel geht in eine neue Runde

In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Heidi Klums Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ geht in die 19. Runde. Bereits seit einigen Jahren nehmen bekannte Gesichter, darunter Designer:innen, Topmodels und Starfotograf:innen und Co. den Platz als Gastjuror:innen neben Heidi ein. In der Vergangenheit konnten wir uns bereits auf Berühmtheiten wie Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Sofia Vergara oder Jean Paul Gaultier, freuen. Auch in der kommenden Staffel holt sich Model-Mama Heidi Klum wieder tatkräftige Unterstützung!

Die ersten Gastjuror:innen der Model-Castingshow wurden nun auf der Webseite von ProSieben bekannt gegeben:

Jean Paul Gaultier (Designer)

Liz Hurley (Schauspielerin, Filmproduzentin und Model)

Jourdan Dunn (Internationales Model)

Christian Cowan (Designer)

Marina (Modedesignerin)

Jon Kortajarena (Model)

Veränderungen in der Sendung

Die 19. Staffel der Sendung, wird Geschichte schreiben: Denn zum ersten Mal in der GNTM-History stehen die Tore für alle Geschlechter offen! Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die uns im GNTM-Universum erwartet. Achtung, haltet euch fest: In diesem Jahr wird es es zwei Gewinner:innen geben! Whaaaat? Diese große Veränderung im Format wurde vor kurzem auf dem Instagram-Account der Show verkündet. Könnt ihr euch denken, was das bedeutet, wenn ZWEI Personen sich den Titel von Germany’s Next Topmodel holen können? Falls nicht: Verraten wir es euch.

Von dem ikonischen Spruch „Nur eine von euch kann Germany’s Next Topmodel werden“, müssen wir uns wie es aussieht nach 18 Staffeln verabschieden. Das verkündet die Instagram-Page der Castingshow in der Caption eines neulichen Postings. Die zwei Gewinner:innen erhalten jeweils ein eigenes Cover und eine Gewinnsumme im Wert von je 100.000 Euro.

Wer schon gespannt auf die neuen Folgen ist, muss sich nicht mehr lange gedulden. Denn die 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ startet am 15. Februar und läuft jeden Donnerstag um 20.15 auf ProSieben.