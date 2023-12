Nicht mehr lange und dann geht Heidi Klum’s Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ in eine neue Runde. Alle GNTM-Fans aufgepasst, denn für euch gibt es nun erfreuliche Nachrichten: Endlich wurde das Startdatum der 19. Staffel bekannt gegeben. Hurra!

Diese großen Neuigkeiten teilt heute der offizielle Instagram-Account der Sendung mit seinen Follower:innen.

19. Staffel von Germany’s Next Topmodel geht bald los

Der offizielle Instagram-Account von GNTM überraschte heute Morgen seine Fans mit erfreulichen Nachrichten, mit denen heute wohl keiner gerechnet hätte: Die Ankündigung des Starttermins der neuen Staffel! Alle Jahre wieder macht sich Model-Mama Heidi Klum auf die suche nach „Germany’s Next Topmodel“. Die 19. Staffel der Sendung steht bereits in den Startlöchern: Am 15. Februar 2024 geht es auf ProSieben und Joyn mit einem neuen Abenteuer in der Model-Welt los. Ab der zweiten Februarwoche ist donnerstags ab 20:15 Uhr offiziell dann GNTM-Time und wir können ENDLICH wieder Heidi gemeinsam mit ihren Models im TV verfolgen.

„Wer konnte Heidi Klum beim Casting von sich überzeugen?“, heißt es in der Ankündigung auf Instagram. Seit dem 1. Oktober sind laut dem Sender ProSieben die Dreharbeiten zur neuen Staffel bereits in vollem Gange. Vorerst fand ein offenes Casting in Berlin statt. Die von Heidi dort auserwählten Models durften sich mit ihr auf die große Reise begeben. In der 19. Staffel der Sendung erwartet die Zuschauer:innen eine große Veränderung im Format: Denn Germany’s Next Topmodel öffnet nun seine Tore auch für alle Geschlechter! Die einzige Einschränkung die interessierten Bewerber:innen im Weg steht, ist die Volljährigkeit. Alle ab 18 dürfen sich für die Sendung bewerben.

Zuschauer:innen freuen sich über die Ankündigung

Die Weihnachtsüberraschung mit der Ankündigung zum Sendestart ist dem GNTM-Team gelungen, denn die Freude auf Social Media ist riesig! „Die Donnerstage haben wieder einen Sinn! Freue mich mega drauf!“, kommentiert etwa einer Userin. Ein anderer Zuschauer freut sich über die Mischung von Girls und Boys in dieser Staffel: „Freue mich so auf die neue Staffel gntm boys and girls endlich auch in Germany“, bekundet er in der Kommentarspalte.

Ob die Veränderungen im Format einen frischen Wind in die Sendung bringen werden? Das werden wir wohl ab der zweiten Februarwoche erfahren. Der Countdown zu GNTM kann somit offiziell starten und wir sind bereits gespannt wer sich dieses Jahr gegen tausende von Bewerber:innen durchsetzen wird um sich schließlich den Titel abzuholen. Denn ihr wisst – nur eine:r kann Germany’s Next Topmodel werden! 😉