Manche Sternzeichen sind besonders verrückt nach Drama und haben nichts dagegen, wenn es mal ordentlich in der Beziehung knallt. Für manch andere, sieht das jedoch anders aus. Denn einige Tierkreiszeichen HASSEN Drama in der Liebe.

Welche drei Sterneichen Drama in der Beziehung ganz besonders hassen, erfährt ihr hier.

1. Krebs

Es gibt Sternzeichen, die zur Abwechslung mal gerne eine Portion Drama hätten. Dann wiederum, gibt es Tierkreiszeichen, für die alleine schon das „D“ von Drama, Panik auslöst. So geht es den Krebsen. Sie sind nicht nur sensibel, sondern leiden auch unter Verlustängsten; vor allem in einer Beziehung. Mit Drama können sie daher gar nicht umgehen. Alleine bei der kleinsten Auseinandersetzung in der Partnerschaft befürchtet der Krebs schon, dass ein Beziehungs-Aus folgen könnte. Und DAS wäre ein Weltuntergang für das Sternzeichen.

2. Jungfrau

Unser Kontrollfreak-Sternzeichen Jungfrau hat am liebsten immer alles selbst unter Kontrolle. Schaukelt sich also ein unerwartetes Drama in der Beziehung auf, dann bringt das die Jungfrauen komplett aus dem Konzept. Und wir alle wissen: Das Sternzeichen lebt sehr analytisch und strukturiert! Für Streitigkeiten in der Liebe ist die Jungfrau nicht zu haben. Die Probleme schafft das Tierkreiszeichen am besten durch die Welt, in dem Punkt für Punkt alles offen besprochen wird. Für Drama gibt es keinen Platz in der Beziehung. Hut ab, liebe Jungfrauen!

3. Waage

Und zu guter Letzt: Die Waage. Welch eine große Überraschung, dass dieses Sternzeichen für Drama in der Beziehung nicht zu haben ist. Streitigkeiten haben keinen Platz in der Libra-World, denn schließlich besteht ihre Welt aus Harmonie und Ausgleich. Wenn sich mal eine Diskussion aufschaukelt, dann wird diese geschickt von der Waage unter Kontrolle gebracht und für Frieden in der Beziehung gesorgt. Für eine Drama-Free Beziehung geht sie gerne Kompromisse für die Partnerin oder den Partner ein – und das lieben wir!