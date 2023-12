Am 1. November erblickte Baby „Rocky“, der erste gemeinsame Nachwuchs von Kourtney Kardashian und Travis Barker, das Licht der Welt. Jetzt gibt es erstmals für die Öffentlichkeit einen Einblick in das stolze Familienleben der frisch gebackenen Eltern.

Kourtney und Travis gewähren ihren Fans einen Einblick in ihr Familienleben mit ihrem Sohn, Rocky Thirteen.

Kourtney Kardashian und Travis Barker teilen ihr Baby-Glück

Wenn aus Liebe Leben wird, hat das Glück einen Namen: Rocky Thirteen Barker. Kourtney Kardashian und Travis Barker Fans spekulierten wochenlang, wann das Baby der beiden das Licht der Welt erblicken würde. Anfang November dann, berichtete das amerikanische People Magazin, dass der Sohn des Power-Couples in Los Angeles geboren wurde. Seit der Geburt ihres jüngsten Sprösslings hielten sich die frisch gebackenen Eltern auf Social Media eher zurück und gewährten wenig Einblick in ihr Leben mit neuem Familienzuwachs. Doch jetzt gibt es ENDLICH erste Family-Fotos, auf die viele Fans schon sehnsüchtig warteten!

Am Freitag kam für viele dann die große Überraschung via Instagram: Kourtney und Travis teilen in ihrem shared-Posting auf der Plattform insgesamt fünf Bilder mit ihrem kleinen Wunder, Rocky. Es sind intime Familienschnappschüsse, die sie mit ihren Follower:innen teilen. Während Travis und Kourtney aneinander gekuschelt posieren, macht es sich der kleine Sprössling auf der Brust seines Vaters gemütlich. In einem Einzel-Foto teilt die frischgebackenen Mama einen ganz besonderen Moment: Sie zeigt sich beim Stillen ihres Babys. Das Gesicht von Rocky ist übrigens auf keinem der Fotos zu sehen. Für die Öffentlichkeit bleibt es vorerst versteckt.

Zahlreiche Glückwünche

Mit den süßen Einblicken in ihr Familienleben erobern sie die Herzen ihrer Fans, die auf diesen Moment schon lange gewartet haben. Dementsprechend ist die Freude auch groß: „Nach 7 Wochen bekommen wir endlich Bilder!“, kommentiert ein Fan erfreut. Außerdem loben einiger User:innen den Reality-Star für das Foto, in dem sie ich beim Stillen zeigt: „Danke für die Normalisierung des Stillens!“, schreibt etwa eine Userin. Neben zahlreichen Glückwünschen von Fans, gratulieren auch Celebrity-Friends wie Paris Hilton und Alyssa Milano dem Couple in den Kommentaren.

Mit dem kleinen Rocky hat die Familie Kardashian-Barker nun insgesamt sieben Sprösslinge. Kourtney hat drei gemeinsame Kinder mit Ex Scott Disick. Travis hat zwei Töchter mit seiner früheren Ehefrau Shanna Moakler, die damals auch Stieftochter Atiana De La Hoya mit in die Ehe brachte und für die der „Blink 182“-Drummer ebenfalls eine Vaterfigur ist.