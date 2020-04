Man kann seine Liebsten leider nie so oft sehen, wie man das möchte. Gerade jetzt, in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Social Distancing muss man von vielen Freunden und Verwandten Abstand halten. Für manche Sternzeichen ist das aber besonders schwer, denn sie können einfach nicht ohne einander leben.

Diese Sternzeichen vermissen sich gegenseitig besonders stark:

Löwe und Zwillinge

Die Zwillinge und der Löwe lieben beide das Rampenlicht. Sie verstehen sich deshalb besonders gut und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Sie teilen ihre Sorgen und Geheimnisse, ohne sich gegenseitig zu verurteilen. Genau das macht ihre Freundschaft so besonders. Sind sie einmal nicht gemeinsam unterwegs, vermissen sie sich gegenseitig extrem. Manchmal ist die Sehnsucht sogar so groß, dass sie einfach stundenlang miteinander telefonieren.

Schütze und Skorpion

Der Schütze und der Skorpion könnten unterschiedlicher nicht sein. Genau das macht den Reiz an ihrer Freundschaft aus. Sie können stets stundenlang über alle möglichen Dinge diskutieren. Dabei respektieren sie sich gegenseitig aber sehr und es kommt nie zum Streit, was beide Sternzeichen sehr an dem anderen schätzen. Wenn sie sich eine Zeit lang nicht sehen, vermissen sie einander besonders. Denn mit niemand anderen lässt es sich so gut reden.

Jungfrau un Krebs

Diese beiden Sternzeichen sind sehr gefühlvoll. Sie können einander einfach vertrauen, komme was wolle. Gegenseitig unterstützen sie sich in allen Lebenslagen. Das macht sie besonders unzertrennlich. Wenn der Abstand zwischen ihnen zu groß wird, leiden sowohl Jungfrau als auch Krebs. Denn kein Videochat der Welt kann die starke Verbindung zwischen ihnen ersetzen. Umso schöner ist dann aber auch das Wiedersehen zwischen den beiden. Denn waren sie erstmal eine Zeitlang voneinander entfernt, haben sie viel zu besprechen und müssen den jeweils anderen um Rat fragen.

Widder und Wassermann

Widder und Wassermann sind ein wahres Dream-Team. Wenn der leidenschaftliche Widder und der freche Wassermann zusammen unterwegs sind, dann sind alle Augen auf sie gerichtet. Gemeinsam erleben sie die verrücktesten Abenteuer und auch jeder noch so harmlose Barbesuch nimmt ein unerwartetes aber unterhaltsames Ende. Wenn sie einmal nicht zusammen um die Häuser ziehen können, sind die beiden extrem traurig. Sie vermissen die gemeinsame Zeit besonders dann, wenn sie merken, wie langweilig das Leben ohne ihren Partner in Crime ist.