Michael Wendler will angeblich heiraten. Und zwar seine 19-jährige Freundin Laura Müller. Doch auch seine Ex-Frau Claudia ist endlich wieder glücklich vergeben. Die Dschungelcamp-Absolventin ist aktuell in einer Beziehung mit einem Piloten.

Nun reagierte der Wendler auf die neue Liebe seiner Ex.

Michael Wendler freut sich über die neue Liebe von Claudia

Nach der Trennung von Michael Wendler ging Claudia Norberg zunächst als Single durchs Leben. Kürzlich schlug sie sich im australischen Urwald durch und kämpfte gegen andere Promis um den Sieg im Dschungelcamp. Diesen Titel holte sie sich zwar nicht, dafür hat sie nun in ihrem Privatleben allen Grund zur Freude. Denn sie ist wieder glücklich verliebt. Diesmal in einen Piloten.

Ex-Mann Michael freut das anscheinend, wie er nun in einem Interview mit RTL erklärte. Er habe aber nur aus den Medien von Claudias neuer Beziehung erfahren: “Ich habe auch nur aus den Medien davon erfahren und da weiß man ja auch nicht ganz so viel”, gibt der Sänger zu. Aktuell mache seine Ex anscheinend noch ein Geheimnis aus ihrer Partnerschaft, erklärt Michael. “Ich wünsche ihr, dass sie wieder glücklich wird”, so der Freund von Laura Müller.

Laura Müller: Hochzeit im TV?

Michael Wendler ist übrigens anscheinend gerade mit der Planung seiner Hochzeit beschäftigt. Er und Laura Müller wollen sich laut RTL sogar im Fernsehen das Jawort geben. Genauere Details zur Ausstrahlung gibt es allerdings noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass der Schlagersänger bis jetzt noch nicht um die Hand seiner Freundin angehalten hat. Doch die Zeichen für den Traualtar stehen gut, wie RTL wissen will. “Einer Hochzeit, ich glaub, steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch”, zitiert der Sender Laura Müller.