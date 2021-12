Billie Eilish hat es wieder getan! Die Sängerin wechselt ihre Haarfarbe und sorgt dafür, dass ihre Fans vollkommen aus dem Häuschen sind. Statt ihrer blonden Mähne trägt die 19-Jährige jetzt einen sogenannten Wolf-Cut – in Braun!

Auf Instagram präsentiert sie sich im neuen Look.

Billie Eilish hat jetzt braune Haare

Könnt ihr euch noch erinnern, als Billie Eilish ihre schwarz-grüne Haarfarbe gegen blond eingetauscht hat? Mit dieser Typenveränderung brachte die Sängerin schon damals das ganze Internet zum Ausrasten. Das Bild, auf dem sie sich erstmals mit blonden Haaren zeigte, ist mit mehr als 23 Millionen Likes bis heute das beliebteste Fotos auf ihrem Instagram-Account.

Doch jetzt präsentiert die 19-Jährige einen völlig neuen Look, der ihren blonden Haaren ganz schön Konkurrenz macht. Denn Billie Eilish hat sich ihre Haare jetzt braun gefärbt und trägt zudem wohl die angesagteste Frisur, die 2021 zu bieten hatte: Den Wolf-Cut. Auf Instagram teilt sie ein Bild von sich und ihrem neuen Style. Dazu schreibt sie: „Habt ihr mich vermisst?“

Bereits nach sieben Stunden zählt das Bild von Billie bereits über 8 Millionen Likes.

Fans und Promis flippen aus

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Menschen rund um den Globus ausrasten, sobald Billie Eilish etwas Unvorhergesehenes macht. Eine neue Haarfarbe? OH MEIN GOTT! Die Leute lieben es, sie hassen es und gleichzeitig wollen sie es! Die Kommentare unter dem Posting überschlagen sich nahezu. Und auch eine prominente Kollegin von Billie äußert sich zum neuen Look. Keine Geringere als Olivia Rodrigo postet: „omg“.

Mehr als 170.000 weitere Kommentare tun es der Sängerin gleich. Und alle scheinen die Fassung (oder den Off-Button ihrer Umschaltaste) verloren zu haben. Denn von „WHAT“, „IS THIS REAL“ und „JESUS CHRIST“ ist alles zu lesen. Wir deuten das jetzt einfach mal so, dass Billie für ihren neuen Look gefeiert wird und die ersten Fans bereits mit einem Bild der Sängerin auf dem Weg zum Frisör sind. (Vorausgesetzt, dort herrscht nicht gerade ein Lockdown…)