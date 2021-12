Für Fans von „Haus des Geldes“ ist heute der schönste, aber gleichzeitig auch der schlimmste Tag. Denn: Die letzten fünf Folgen der erfolgreichen Netflix-Serie sind endlich da!

Die emotionale und spannende Geschichte rund um den Professor und sein Team kommt damit offiziell zu einem Ende.

„Haus des Geldes“: Der finale Countdown

Es kommt uns wie gestern vor, als wir mit Staffel fünf von „Haus des Geldes“ begonnen haben, am Ende aufgewühlt zurückgeblieben sind und uns gefragt haben, was wir so lange tun sollen, bis wir die restlichen Folgen sehen können. Jetzt ist der Tag gekommen! Die finalen Episoden der epischen Serie sind endlich da. Kann sich der Professor ein letztes Mal aus der Affäre ziehen und sein Team aus der Bank retten, bevor sie vom Militär festgenommen oder sogar getötet werden?

Der Trailer zum zweiten Teil der fünften Staffel ist bereits sehr vielsagend. Seitens der Polizei heißt es: „Die Mission lautet, den Überfall zu beenden. Und das werden wir tun.“ Und zwar mit allen Mitteln! Das Militär bahnt sich langsam aber sicher einen Weg in das Innere der Bank, wo das Team vom Professor samt Geiseln bereits wartet. Palermo gesteht sich ein: „Ich bezweifle, dass wir hier je wieder rauskommen.“ Und schon beginnt ein erbitterter Kampf zwischen den Bankräubern und dem Militär. Wer ist stärker und wer schafft es, den Gegner zu besiegen?

Das passierte im ersten Teil

Achtung Spoiler: Wer die Ereignisse aus dem ersten Teil der fünften Staffel bereits verdrängt hat; hier eine kurze Zusammenfassung!

Die Truppe vom Professor befindet sich noch immer in der Zentralbank von Spanien. Doch diesmal geht einfach alles schief, was nur schiefgehen kann. Menschen sterben, Verstecke werden entdeckt und die Verbindung zum Professor bricht ab. Denn die skrupellose und hochschwangere Polizeikommissarin Alicia Sierra hat die Überhand gewonnen und hält den Professor sowie Marseille in Gefangenschaft. Dann entbindet sie mit der Hilfe der beiden Männer ihr Baby und für einen kurzen Moment scheint sich alles zum Guten zu wenden. Doch Sierra verliert ihr Ziel nicht aus den Augen und kämpft immer noch gegen den Professor.

Eine weitere Sache erschütterte die Zuseher rund um den Globus. Nach einer wilden Schießerei und einem erbitterten Kampf um Leben und Tod, opfert sich Tokio für ihre Gruppe. Rio, die Person, die Tokio über alles liebt, muss dabei zusehen, wie sie von einem Kugelhagel durchbohrt wird und schlussendlich stirbt.

Umso spannender ist es jetzt zu erfahren, was mit dem Rest passiert, bevor es für immer „Bella Ciao“ heißt…

MORGEN IST ALLES VORBEI 😭😭😭 pic.twitter.com/fIWiLBZzRI — netflixde (@NetflixDE) December 2, 2021

Doch einen Lichtblick gibt es! Denn wie kürzlich bekannt wurde, ist eine Spin-Off-Serie über das Leben von Berlin, also dem Bruder vom Professor, geplant.

Eigene Serie mit Berlin kommt

Nachdem wir nun Abschied von den beliebten Bankräubern in ihren roten Overalls und den Dali-Masken nehmen, können wir uns auf etwas Neues freuen. Die Figur Berlin (Pedro Alonso) bekommt ein eigenes Spin-Off mit dem Codenamen „Berlin: A New Series“. Ende der 2. Staffel musste die Figur sterben, denn Berlin wurde von Kugeln durchbohrt. Er war zwar dank regelmäßigen Rückblenden nie ganz weg, aber viele Fans trauern noch immer über sein Ableben. Sogar der Autor der Serie Javier Gómez Santander erklärte, dass er Berlins Serientod immer noch bereut. Hätte man damals schon gewusst, dass es die Serie auf fünf Staffeln bringt, wäre man vermutlich anders mit dem Charakter umgegangen.

Der Ableger wird 2023 bei Netflix starten. Ob wir auch andere bekannte Gesichter aus der Hauptserie zu sehen bekommen, steht aber noch nicht fest.