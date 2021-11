In einem kürzlichen Interview bei der Comic Con in Liverpool spricht Ed Westwick über die Dreharbeiten zu Gossip Girl. Dort verrät er, dass es offenbar sehr schwierig war, sich damals beim Dreh nicht in Leighton Meester aka Blair Waldorf zu verlieben.

Im Juni startete die Neuauflage von Gossip Girl auf HBO Max.

Ed Westwick spricht über Dreharbeiten mit Leighton Meester

Chuck Bass und Blair Waldorf sind wohl eines der ikonischsten Serienpaare, die wir kennen. Und noch immer fragen wir uns, wie die „Gossip Girl“-Darsteller es schafften, eine solche Chemie zu transportieren. Eine Erklärung dafür liefert nun „Chuck Bass“-Darsteller Ed Westwick höchstpersönlich. Am Wochende macht er Leighton bei einem Q&A mit Fans auf der Comic Con in Liverpool nämlich eine herzerwärmende Liebeserklärung macht. Das Video davon geht jetzt auf TikTok viral. „Es ist schwer, sich nicht in Leighton zu verlieben“, offenbart der 34-Jährige darin. Ein Teil von ihm hätte sich in sie verliebt, gesteht der Schauspieler. So zu tun, als wäre er in sie verliebt, sei nicht der schwerste Part seines Jobs bei Gossip Girl gewesen. Fans sind deshalb ganz aus dem Häuschen. Inzwischen hat das TikTok-Video schon 1,4 Millionen Aufrufe und das innerhalb von nur zwei Tagen.

Zweite Staffel von „Gossip Girl“-Reboot bestätigt

Sogar in der HBO Max Neuauflage bekommt die epische Liebesgeschichte von Chuck und Blair eine gebührliche Hommage. Bei einer Halloween-Party der neuen Generation der Upper-Easters dienten Chuck und Blair als Vorlage für ein Pärchen-Kostüm. Natürlich mehr als verdient, wohlgemerkt! Hierzulande können wir die erste Hälfte des von HBO MAX produzierten Reboots seit dem 04. November auf TV NOW endlich bingen. Mehr Upper-Eastsider-Content ist schon in den Startlöchern, denn die zweite Staffel ist schon in Planung.