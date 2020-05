Während der Mai für die einen zu einem wunderschönen Monat mit ganz viel Glück wird, läuft es für die anderen leider nicht allzu gut. Denn diese drei Sternzeichen haben im Frühlings-Monat leider eher Pech.

Irgendwie läuft es für sie einfach nicht rund.

Wassermann

Gerade schien eigentlich noch alles perfekt, doch im Mai ziehen plötzlich Gewitterwolken über dem Wassermann auf. Ständig gerät er mit seinem Partner von einer Diskussion in die nächste und auch sonst läuft irgendwie nichts so, wie sich der Wassermann das vorgestellt hat. Er ist im Moment extrem gestresst und von jedem und allem genervt. Am besten einfach mal alles sein lassen, wie es ist und nicht zu viel nachdenken. Diese Phase geht schneller vorbei, als gedacht. Jetzt muss sich dieses Sternzeichen einfach mal in Geduld üben.

Widder

Für den Widder läuft irgendwie alles schief, was nur schief laufen kann. Sei es zu Hause, wo er gefühlt zum 100x Mal gegen dieselbe Tischkante läuft, das Auto, das nicht mehr anspringt oder aber auch im Job, wo es irgendwie nicht voran geht. Und auch in der Liebe stehen die Sterne eher schlecht als recht. Das liegt vor allem daran, dass der Widder im Moment zu verkrampft ist und einfach nicht entspannen kann. Ein wenig Urlaub und Auszeit würde ihm ganz gut tun.

Schütze

Und auch der Schütze ist im Mai eher vom Pech verfolgt. Er ist unruhig, im Job will einfach nichts klappen und auch privat hängen Gewitterwolken am Himmel. Der Mai ist für den Schützen extrem stressig und er ist ständig total unruhig. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass er sein Leben wegen der derzeitigen Corona-Krise nicht so ausschweifend und abenteuerlustig wie sonst leben kann. Und das macht ihm schwer zu schaffen. Doch jetzt ist die beste Zeit, um einfach mal abzuschalten und all den Stress hinter sich zu lassen. Dann geht auch die Pechsträhne im Mai ganz bestimmt wieder vorbei!