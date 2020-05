Polizisten haben am 7. Mai einen illegalen Tiertransport gestoppt. Er hatte sieben Malteser-Welpen in drei Katzenboxen geladen.

Die Beamten hielten den Kleintransporter am Donnerstag, 7. Mai um 12.50 Uhr am Grenzübergang Suben in Oberösterreich an. Am Lenker saß ein 22-jähriger Rumäne.

Malteser-Welpen bekamen nicht ausreichend Luft

Der illegale Transport hatte sieben Malteser-Welpen in drei Katzenboxen geladen. Die Tiere bekamen nicht ausreichend Luft. Die Boxen waren so aufgestellt, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr nicht gegeben war. Weiters fehlte eine Futter- und Wasserversorgung und zudem waren die Transportboxen voller Exkremente. Die Luft unter der Plane der Ladefläche war stickig und die Tiere lagen apathisch in den Boxen. Daneben lag ein ungesicherter Reifen, welcher während der Fahrt auf die Boxen gefallen war. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den vom Lenker gezeigten Papieren um Fälschungen handelt.

Die Tiere waren nicht, wie behauptet, gechipt und stammten auch nicht aus dem angegebenen Wurf. Die Amtstierärztin ordnete die Abnahme der Tiere wegen Gefahr im Verzug und die Verbringung in die Tierklinik Sattledt an. Der 22-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird angezeigt.