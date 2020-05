Du bekommst von einem Typen, mit dem eigentlich alles ganz gut lief, plötzlich keine Antworten mehr und wirst einfach völlig ignoriert, oder er hat dich vielleicht sogar schon auf WhatsApp blockiert?

Das klingt ganz so, als wärst du Opfer des Dating-Phänomens “Ghosting” geworden – jemandem ehrlich zu sagen, wie es um seine Gefühle steht, scheint nämlich völlig out zu sein! Stattdessen ignoriert man die Person lieber und sorgt damit nur noch mehr für Verwirrung. Bei nächsten Mal solltest du besser auf das Sternzeichen achten, es gibt da nämlich vier davon, die zu den absoluten Ghosting-Profis zählen.

Skorpion

Skorpione sind zwar super sensibel, aber in manchen Situationen fehlt ihnen einfach das Feingefühl. Vor allem wenn es um Beziehungen und soziale Kontakte geht. Das hat dieses Sternzeichen einfach nicht drauf. Außerdem hat er zu hohe Erwartungen an einen potentiellen Partner, weswegen er schnell wieder die Reissleine zieht – und das, ohne ein Wort zu sagen.

Krebs

Dieses Sternzeichen ist sehr temperamentvoll und wechselt oft seine Interessen. Mal geht es ihm zu schnell, mal zu langsam und wenn es dann gar nicht so läuft, wie sich der Krebs das vorgestellt hat, dann zieht er sich am liebsten zurück, ganz still und leise. Das mit der offenen Kommunikation hat dieses Sternzeichen nämlich nicht so drauf, stattdessen wird einfach geghostet.

Fische

Auch Fische zählen zu den Ghosting-Profis. Sie haben ihre Gefühle meistens nämlich nicht so wirklich im Griff. Das emotionale Chaos der Fische führt bei Dates oft dazu, dass sie schnell genervt von jemandem sind. Mal läuft es für sie gut, dann doch wieder schlecht – so richtig entscheiden können sie sich nicht. Wer einen Fisch datet, braucht also viel Geduld und muss auch damit rechnen, dass man plötzlich gar nichts mehr von ihm hört.

Wassermann

Wassermänner sind emotional eher kühl. Und Kommunikation liegt ihnen leider auch nicht so ganz. Passt dem Wassermann etwas nicht, dann fühlt sich dieses Sternzeichen schnell angegriffen. Anstatt darüber zu sprechen oder die Situation aufzuklären, ist aber lieber Rückzug angesagt. Einfach zu schweigen ist für dieses Sternzeichen der leichtere Weg.

