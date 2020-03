Dating ist nicht immer lustig. Diese Phänomene tun ganz schön weh:

Benching

Man trifft jemanden, der eigentlich ganz nett und lieb ist. Nur reicht ganz nett und lieb manchmal nicht, zumindest nicht für mehr. Aber ganz verabschieden möchte man sich auch nicht, daher schreibt man in wochen- oder Monatsabständen mal ein „Hey, wie geht’s!“ oder fragt nach einem Treffen, das eh nie stattfinden wird.

Binge-Dating

Du hast dich gerade frisch getrennt und kannst es kaum erwarten, als Single die Männerwelt zu erobern. Was macht man da am besten? Richtig, die Dating-App Tinder runterladen! Fünf Dates in einer Woche mit fünf verschiedenen Tinder-Matches? Challenge accepted!

Breadcrumbing

Auf Deutsch „Brotkrümmel hinwerfen“, sprich man schenkt jemandem hier und da mal mit netten Worten, gängigen Flirts oder Fotos seine Aufmerksamkeit, aber kurz vor einem Treffen sagt man dann doch lieber ab. Einige Wochen später fängt das Spiel wieder von vorne an…!

Cushioning

Man hält sich parallel zur Beziehung noch den einen oder anderen Mann warm, damit der Fall nicht so hart ist, wenn mit dem Freund doch mal Schluss sein sollte.

Draking

Schnulzige Statusmelden á lá „Manchmal ist es besser, jemanden gehen zu lassen, auch wenn man ihn liebt…!“ – dir poppt jetzt bestimmt eine Person auf, die das ständig macht? Dass diese Taktik bei beiden Geschlechtern einfach nicht gut ankommt ist auch klar. Rapper Drake darf das, er ist Rapper und Drake, du nicht! #sorrynotsorry

Ghosting

Da lernt man jemanden kennen, die Chemie stimmt, ihr schreibt Gute-Nacht-Bussi-SMS und Guten-Morgen-Bussi-SMS. Bis diese Bussis einfach weg sind und sonst auch alles. Im schlimmsten Fall wirst du auch noch überall blockiert. Das meine Lieben, ist Ghosting! Kurz: Nicht mehr antworten ohne Erklärung.

Gatsbying

Man lädt Fotos in den sozialen Netzwerken hoch, die der Crush dann hoffentlich liket! Mehr ist dazu auch nicht zu sagen, außer: No big Deal, das hat jeder schon mal gemacht.

Hyping

Das ist er – gutaussehend, humorvoll und Single! Du fragst dich, wo er die ganze Zeit war? Naja, in einer Beziehung noch vor einer Woche. Diese Tatsache ist dir egal, auch, dass er noch über seine blöde Ex-Freundin redet. Du zeigst ihm jedoch, dass nicht alle Frauen blöd sind, nein, mit dir wird es anders. Du überschüttest ihn mit lieben Worten, sagst ihm jede Minute wie toll er ist, bis er dann selbst wieder davon überzeugt ist. Sein Selbstbewusstsein ist am Höhepunkt, das ist der Punkt, an dem er dich fallen lässt, da er sich jetzt die Aufmerksamkeit von vielen anderen holen will.