Im Sommer haben wir es gern sexy und unkompliziert. Zum Beispiel direkt vom Kaffeetreff ins nächste Strandbad und dabei unverschämt toll aussehen. Und was liegt da näher, als unsere Bademode Streetstyle-tauglich zu stylen.

Wir haben ein paar Outfit-Inspos für euch vorbereitet.

Diesen Sommer führen wir unsere Bademode rund um die Uhr aus

Bikini zum XL-Blazer oder Badeanzug statt Trägertop – dank Y2K-Nostalgie heißt es in puncto Bademode, alles geht, nichts muss! Und hier sind unsere liebsten Styling-Varianten:

1. Sportlich mit Cargopants

Dieser Look ist vielleicht nicht gerade Office-tauglich. Als Streetwear oder Clubgarderobe taugt die Cargohose kombiniert mit Bikini-Top oder sportlichem Einteiler aber allemal.

Der lockere Schnitt und die seitlichen Taschen machen die Militär-Hose so bequem wie lässig. Ein sexy Upgrade erreicht ihr, wenn ihr wie Julie Pelipas etwas Haut zwischen Höschen und Hose hervorblitzen lässt.

Sängerin Olivia o Brien bringt mit Opera Gloves einen glamourösen Aufputz in ihren Look.

2. Minimalistisch statt Trägertop

Warum nicht einfach den Badeanzug als Top verwenden? Diese Fashionistas zeigen, wies´s geht:

Wer braucht schon teure Bodys, wenn er wie Annabel Rosendahl seinen Badeanzug ausführen kann. Mit passend spaciger Sonnenbrille zum Metallic-Einteiler und Taillenhose aus Leder wird der Look komplett.

Euphoria Star Barbie Ferrera stylt ihren exotischen Einteiler zur lässigen Samthose.

3. Als sexy Bra-Top

Das Bra-Top ist und bleibt einfach einer unserer Lieblinge unter unserem Lieblings-oversized Blazer. Und warum nicht gleich das Bikini-Top stattdessen stylen. Das Teil gibt dem Business Dress einen leichten femininen und gleichzeitig lässigen Look, sodass dieses Outfit zum echten Allrounder wird.

Darja Barannik führt ihre Beachwear mit lässigem Leinenanzug aus. Der Look wirkt luftig und elegant zugleich.

Die Mode-Influencerin Anastasia Shepelevich macht ihren Anzug Look mit Bikini-Top und Badesandalen sommerlich, lässig. Wer damit ins Office will, sollte dabei auf High-Rise-Unterteile setzen. So ist der Gesamtlook nicht allzu sexy und luftig.

4. Verspielt mit Latzhose

Die Latzhose ist nicht jedermanns Sache. Manchen ist sie zu plain, andere erinnert es an ihre Spielhose aus Kindheitstagen. Mit Swimmwear-Pieces darunter wird der Einteiler aber schnell zum sexy Sommerlook.

Die deutsche Modebloggerin Kim Duong stylt ihr Bikini-Top zum Beispiel unter der Latzhose. Das offene Haar mit dem Cap unterstreicht nochmal den feminin, sportiven Look.

Oder wie wärs einfach damit, die Latzhose verspielt, wie Digital Creator Ines Silva, nach unten hängenzulassen? Auch so macht die Kombi einiges her: