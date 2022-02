Modefans feiern einen neuen Nostalgie-Trend. Dieses Mal geht es aber nicht um die 90er oder die frühen 2000er. Jetzt geht die Zeitreise zurück in das 17. Jahrhundert. Denn Abendhandschuhe – auch Opera Gloves genannt – sind gefragter denn je.

Die eleganten Handschuhe werden jetzt ganz alltagstauglich gestylt.

Fashion Trend Opera Gloves: TikTok feiert Abendhandschuhe

Es wird glamourös in unserem Kleiderschrank. Denn die sogenannten Opera Gloves – also Abendhandschuhe, die meist aus Samt, Seide oder Leder sind und bis unter den Ellenbogen reichen – erleben ein Revival. Diesmal werden die Handschuhe aber nicht nur fein ausgeführt und zu besonderen Anlässen wie Galen, roten Teppichen oder Hollywood-Parties getragen, sondern bekommen ein Street-Style-Upgrade.

Denn TikTok feiert den eleganten Handschuh-Look, der vor allem aus der goldenen Hollywood-Ära bekannt ist, gerade und stylt ihn ganz leger im Alltag. Oder zumindest so leger, wie Samthandschuhe eben gestylt werden können.

Aber auch abseits der Social Media Plattform genießen die Handschuhe derzeit Aufmerksamkeit. Denn auch auf einigen Laufstegen der Fashion Weeks werden die Handschuhe zelebriert. Rodarte präsentierte in seiner Herbst-/Winter-Kollektion etwa schwarze Samthandschuhe mit Feder-Detail. Auch bei Marc Jacobs, Valentino und Balenciaga feiern sie ein Comeback.

Opera Gloves von Valentino; Bild: IMAXTREE

Woher kommt der Abendhandschuh-Trend?

Inspiriert wird der Look übrigens von Hollywood-Legenden wie Audrey Hepburn, Marilyn Monroe und Zsa Zsa Gabor, die Opera Gloves besonders elegant getragen haben.

Auch Regency-Core-Shows wie „Bridgerton“ sollen übrigens ihren Beitrag geleistet haben, dass die Handschuhe wieder ein Comeback feiern. Denn ursprünglich waren Handschuhe bis zum Ellenbogen vor allem in dieser Epoche in Mode.

Die moderne Variante der Handschuhe hat bereits einige bekannte Vertreter. So ist Superstar Beyoncé auf den Red Carpets etwa ein großer Fan. Auch Olivia Rodrigo stylte Opera Gloves in ihrem Musikvideo zu „Good 4 u“, damals jedoch in einer punkigeren Variante aus Latex.

Adele präsentiert in ihrem neuen Video zur Single „Oh my God“ währenddessen die Ledervariante der Abendhandschuhe.

Opera Gloves: So stylt ihr den Handschuh-Trend

Aber jetzt zur eigentlichen Frage: Wie werden die Opera Gloves alltagstauglich? Ideal werden die Handschuhe mit Kleidern oder Röcken kombiniert. Aber keine Sorge, mit Crop-Tops, Corsagen und Baggy Jeans lassen sie sich auch ganz leger stylen.

Bei den Farben liegt die Entscheidung bei euch. Zwar sind besonders schwarze Modelle beliebt, aber auch Mustermix und ausgefallene Farb-Kombinationen sind modern. Wer will kann also auf einen Monochrom-Look setzen, als auch auf extreme Kontraste.

Wichtig ist nur, dass die Handschuhe richtig in Szene gesetzt werden und im Mittelpunkt des Looks stehen. Besonders zur Geltung kommen die Handschuhe etwa, wenn man sie mit trägerlosen Oberteilen oder Tops mit dünnen Trägern kombiniert. Aber auch unter weiten, langen Ärmeln oder Capes können die Handschuhe schön gestylt werden.

Wer die Abendhandschuhe besonders elegant stylen will, kombiniert die Opera Gloves übrigens mit Schmuck, der über den Handschuhen getragen wird. Statement-Armbänder, dickere Ringe und viel Glitzer eignen sich dafür perfekt.