Ja, ihr habt richtig gelesen. Dubai plant derzeit einen eigenen Mond. Die Touristen-Attraktion soll nicht nur schön anzusehen sein, sondern auch außerirdische Erlebnisse ermöglichen.

Warum wir allerdings einen Mond auf Erden brauchen, wissen wohl nur die Gründer der Attraktion.

Dubai hat bald einen eigenen Mond

Dubai will wohl der Ort mit den kuriosesten Touristen-Attraktionen der Welt werden. Denn nachdem es hier schon das höchste Gebäude der Welt gibt sowie künstlich angefertigte Palmeninseln, soll jetzt wohl das nächste außergewöhnliche Spektakel folgen – aber dieses Mal wird es außerirdisch. Denn ein kanadisches Unternehmen plant ein riesiges Hotel in Dubai – das die Form des Mondes hat.

Ja genau, der Mond soll also auch in Dubai verfügbar sein. Wer ihn sehen will, soll künftig nicht in ein Raumschiff, sondern nur in ein Flugzeug steigen müssen. Und wenn man den Plänen des Unternehmens glauben darf, wird es ein Riesenprojekt. Denn der Mond soll einen Durchmesser von rund 200 Metern haben. Insgesamt schätzt das Unternehmen mit Baukosten in Höhe von fünf Milliarden Dollar. Schließlich planen die Verantwortlichen, einen möglichst authentischen Mond zu gestalten. Sogar die Fassade soll der Mondstruktur ähneln und nachgebildete Krater beinhalten.

Günstigere Alternative zum Weltraumtourismus

Doch all das soll sich letztlich auch finanziell auszahlen. Denn die Verantwortlichen rechnen mit zehn Millionen Besuchern pro Jahr, die sich die Mond-Nachbildung ansehen werden. Im Inneren soll es dann übrigens nicht nur Hotelzimmer, ein Wellness-Spa und einen Nachtclub geben, sondern auch Attraktionen zum Thema. Wie etwa eine „authentische Mondkolonie“, die man als Besucher:in erforschen kann. Es soll auch Hop-on-Hop-off-Rover-Taxis und Weltraumspaziergänge geben, bei denen man angeblich sogar Astronautenanzüge tragen kann.

Das Gebiet soll dadurch eine Art günstigere Version von Weltraumtourismus sein. Wer es sich also nicht leisten kann, Hunderttausende Euros für ein Ticket ins All zu bezahlen, könnte sein Geld in das nächstbeste – das Mondhotel auf der Erde – investieren. „MOON wird die Brücke bilden und ein erschwingliches und völlig authentisches Weltraumtourismus-Erlebnis bieten, auf das Millionen von Enthusiasten rund um den Planeten Erde geduldig gewartet haben“, erklärt Michael R. Henderson, Mitbegründer von MOON, gegenüber Architectural Digest.

Wie viel die irdische Alternative für Besucher:innen kosten wird, ist aber nicht bekannt. Ob dieser Plan letztlich wirklich aufgeht, bleibt wohl abzuwarten. Derzeit ist das Mondhotel nämlich nur ein Vorschlag des kanadischen Unternehmens – ob und wann es wirklich gebaut wird, steht noch in den Sternen.