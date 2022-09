Die Gerüchteküche brodelt derzeit in Hollywood. Denn nach dem Prozess gegen Amber Heard soll Johnny Depp angeblich seine ehemalige Anwältin daten.

Aber es ist nicht die Anwältin, auf die wohl die meisten getippt hätten.

Johnny Depp datet angeblich seine ehemalige Anwältin

Nach dem Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard steht Johnny Depp derzeit mehr denn je im Fokus der Medien. Denn Fans und Follower, aber auch Kritiker:innen des Schauspielers wollen erfahren, was er nach dem Sieg vor Gericht macht und wohin seine nächsten Schritte gehen. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat. Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen und Monaten deshalb gerätselt, ob Depp denn eine neue Freundin hat.

Und wenn man aktuellen Gerüchten aus Hollywood glauben kann, dann ist Depp tatsächlich wieder vergeben – und zwar an seine Anwältin. Aber nein, gemeint ist damit nicht Camille Vasquez, die ihn bei dem Prozess in Amerika repräsentierte. Denn auch wenn es zahlreiche Gerüchte und Getuschel gab, dass die beiden ein Paar sind, dementierte Vasquez diese und betonte, dass die beiden Freunde seien.

„Sie sind zusammen, aber es ist nichts Ernstes“

Laut aktuellen Medienberichten soll Depp jedoch Joelle Rich daten. Die Anwältin stand bei dem Prozess in Großbritannien an Depps Seite, als er sich vor Gericht gegen die Aussage der britischen The Sun wehrte, die ihn als „Frauenschläger“ bezeichnete. Depp verlor damals!

Doch Joelle Rich blieb laut Insidern weiterhin an seiner Seite. Auch wenn sie ihn in Amerika nicht vertrat, soll sie mehrmals bei Gericht erschienen sein, um ihre Unterstützung zu zeigen. Wie das People Magazin jetzt berichtet, soll es zwischen den beiden allerdings mehr geben als eine rein berufliche Beziehung. Denn ein Insider erklärt dem Magazin jetzt, dass die beiden ein Paar sind. „Sie sind zusammen, aber es ist nichts Ernstes“, erklärt die anonyme Quelle. Denn Rich lasse sich derzeit von ihrem Ehemann scheiden.

Doch eine andere Quelle betont gegenüber dem Us Magazin, dass die „Chemie zwischen ihnen einfach stimmt“ und behauptet, die beiden seien „the real deal“. Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wissen wohl nur Depp und Rich selbst. Und ob sie diese Gerüchte bald aufklären, bleibt wohl abzuwarten.