Der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard sorgte wochenlang für internationale Schlagzeilen und Aufregung. Das hat wohl auch Hollywood bemerkt – und gleich ein Drehbuch über den Prozess geschrieben.

Denn der Streit um die Frage, welcher der beiden den anderen misshandelt hat, wird jetzt verfilmt.

Johnny Depp vs. Amber Heard als Film

Wer den Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp verfolgt hat, hat schnell gemerkt: in den zahlreichen Aussagen geht es um mehr als nur Millionenbeträge. Es geht auch um das eigene Image. Denn beide Parteien kämpften wochenlang darum, zu beweisen, dass sie von dem jeweils anderen in der Beziehung misshandelt und verletzt wurden. Es waren Aussagen, die via Livestream übertragen wurden und so schnell zu einem internationalen Spektakel wurden. Fans und Follower verfolgten den Prozess wie eine Daily Soap, teilten ihre Meinungen in den Sozialen Medien und stimmten über das Urteil ab, als wäre es das Serienfinale von „Game of Thrones“.

Dass es dabei um zwei echte, lebende Menschen ging, die um ihre Reputation, ihren Job und auch um Gerechtigkeit kämpften, ging dabei leider nur allzu oft unter. Stattdessen starteten Schmutzkampagnen und Shitstorms – insbesondere gegen Amber Heard, die schon lange vor Johnny Depps Sieg online zum Opfer unzähliger Hasskommentare und Angriffe wurde.

Doch der Prozess brachte auch eines: jede Menge Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, von der jetzt offenbar auch Hollywood profitieren will. Denn der Streaminganbieter Tubi vom amerikanischen Sender Fox hat auf Hochtouren gearbeitet, um so schnell wie möglich eine Filmvariante des Prozesses zu produzieren.

Diese Schauspieler spielen Johnny Depp und Amber Heard

Schon am 30. September soll der dabei entstandene Film „Hot Take: The Depp/Heard Trial“ veröffentlicht werden. Es ist aber keine Dokumentation oder eine True Crime Serie, sondern ein richtiger Spielfilm, in dem Depp und Heard durch Schauspieler:innen ersetzt werden.

Die Rolle von Johnny Depp übernimmt dabei Mark Hapka. Der 40-Jährige spielte bereits in einigen amerikanischen TV-Serien und Spielfilmen mit und war unter anderem als Zach in „Ghost Whisperer: The Other Side“ zu sehen. Megan Davis übernimmt währenddessen die Rolle der Amber Heard. Sie spielte zuletzt in einigen amerikanischen TV-Filmen mit.

Fans kritisieren Film schon vorab

Der Film soll „ein einzigartiges Bild von dem zeichnen, was Millionen im Sommer in den Schlagzeilen sahen“, erklärt Adam Lewinson, Chief Content Officer von Tubi, in einem Statement gegenüber „Variety“. Einen Trailer gibt es derzeit noch nicht. Ebenfalls unklar ist, ob der Film künftig auch hierzulande auf Streaming-Plattformen verfügbar sein wird.

Online sorgt die Tatsache, dass der Prozess verfilmt wird aber jetzt schon für Aufsehen. „Das ist lächerlich. Das eigentliche Drama war der Prozess selbst“, kommentiert ein User unter der Verkündung des Films. Viele betonen, dass der Film einfach nicht mit dem echten Drama mithalten kann. Schließlich war dieses wochenlang für alle verfügbar! Sie fragen sich deshalb, warum es diesen Film überhaupt braucht. Andere betonen währenddessen, dass es eigentlich nur „eine Frage der Zeit“ war, bis der umstrittene Prozess verfilmt wird. Schließlich sind Filme und Serien über berühmte Prozesse keine Seltenheit (wie etwa die Serie „American Crime Story“ beweist).

Doch eine Frage beschäftigt die User:innen dennoch: Sind Depp und Heard mit dem Film einverstanden? Denn ob sie bei dem Projekt in irgendeiner Form um Einverständnis gebeten wurden oder in den Dreh involviert waren, ist nicht bekannt. Weder Depp noch Heard haben sich bisher zu dem Projekt geäußert. Fans bezweifeln deshalb, dass sie um Erlaubnis gebeten wurden.

