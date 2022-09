Genauso so schnell wie die Beziehung zwischen Julia Fox und Kanye West begonnen hat, war sie auch schon wieder vorbei. Jetzt verriet die Schauspielerin, wie es überhaupt dazu kam und welche Red Flags der Rapper an sich hatte, die sie schließlich abgeschreckt haben.

Denn nach gerade mal ein paar Wochen war schon wieder Schluss.

Julia Fox spricht über Beziehung mit Ex Kanye West

Sie kamen an die Öffentlichkeit wie ein Tornado und verpufften dann im Wind: Julia Fox und Kanye West. Anfang des Jahres sorgte ihre Überraschungs-Beziehung für ordentlich Gesprächsstoff. Aus ein paar romantischen Dates wurde schnell eine stürmische Beziehung, die sie mit der Welt teilten – inklusive sexy Shooting. Doch schon nach wenigen Wochen schien es, als wären die beiden nur ein Fiebertraum gewesen. Alle gemeinsamen Bilder des Ex-Paares waren verschwunden – lediglich Paparazzi-Schnappschüsse dienten dem Beweis, dass wir uns „Julye“ (Julia + Kanye) doch nicht nur eingebildet haben.

Jetzt spricht die Schauspielerin offen über die Blitz-Beziehung und aus welchem Grund es schließlich doch nicht geklappt hat. Nur so viel: Dass Kanye die eine oder andere Red Flag verkörpert, dürfte wohl keine große Überraschung sein. Im Interview mit ES Magazin verrät Julia Fox, aus welchem Grund Kanye bei ihr die Alarmglocken ausgelöst hat. Doch erstmal räumte sie mit dem Gerücht auf, sie hätte den Rapper nur benutzt, um bekannter zu werden. „Das ist absoluter Blödsinn“, so die 32-Jährige. „Er hat meine Nummer durch einen gemeinsamen Freund bekommen. Das ist alles“.

Anfänglich wollte die „Uncut Gems“-Schauspielerin nichts überstürzen. „Wir haben von Tag zu Tag gelebt, um zu sehen, wohin es uns führt“. Die Fotos, die sich damals im Netz verbreiteten, sprachen Bände. Offenbar spürten die beiden eine so große Anziehung, dass sie sich einfach nicht zurückhalten konnten. Doch dann änderte sich alles schlagartig. Das empfand auch Fox so: „Das echte Leben hat eingesetzt und unsere Arten, ein Leben zu führen, haben einfach nicht zusammengepasst“. Jet-Setter Kanye wollte offenbar die Welt entdecken und Julia, die die Mutter eines eineinhalb-jährigen Sohnes ist, wollte das eben nicht. „Ich konnte nicht einmal pro Woche irgendwohin jetten“, so Julia.

Das sind Kanyes Red Flags

Doch das war offenbar nur einer der Gründe, wieso aus „Julye“ schließlich doch nichts geworden ist. Die Schauspielerin deutete nämlich noch einen weiteren Dealbreaker an: „Ich habe mich beim ersten Anzeichen von Red Flags zurückgezogen“. Das ES Magazin wollte natürlich wissen, welche Beziehungskiller der 45-Jährige so mit sich herumschleppt. Und Julia hat es auch verraten. „Die ungelösten Probleme, mit denen er zu kämpfen hat“, so Fox. „Es scheint, als müsste er stark an sich arbeiten. Und ich habe einfach keine Zeit oder Energie dafür. Dafür fehlen mir die Bandbreite oder die emotionale Kapazität“.

Jetzt, ein halbes Jahr nach der Trennung, blickt Julia ohne Bedauern auf ihre Entscheidung zurück. „Ich bin sehr stolz darauf“, sagt sie. „Die Julia vor Valentino [ihr Sohn mit Peter Artemiev] hätte das auf jeden Fall länger mit sich machen lassen“. Doch mittlerweile scheint die 32-Jährige genau zu wissen, welche Art von Verhalten ihr guttut und welches absolut toxisch ist.

Vergangenen März, ein Monat nach der Trennung von Kanye, sprach Julia mit der New York Times über den Rapper und ob sie überhaupt jemals offiziell „Boyfriend“ und „Girlfriend“ waren. „Ich glaube nicht, dass diese Worte jemals aus meinem Mund kamen. Es fühlte sich definitiv so an, als wäre ich seine Freundin. Aber es fühlte sich auch so an, als würde ich für die Rolle seiner Freundin gecastet werden – und er hat mich gecastet […] Es hat sich wirklich wie ein Film angefühlt.“ Ein Film, der definitiv kein Happy End hatte.

Hätte Kanye West auch einige Red Flags für euch? Ohja! Alarmstufe Rot!! Man kann doch an allem arbeiten …

