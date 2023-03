Unerwartete Neuigkeiten gibt es in der Modewelt: Modedesigner Jeremy Scott verlässt Moschino. Der 47-Jährige tritt damit offiziell als Kreativdirektor der italienischen Luxusmarke zurück.

Ganze zehn Jahre stand Scott an der Spitze des Labels.

Jeremy Scott und Moschino gehen getrennte Wege

Seit Oktober 2013 leitete Jeremy Scott die italienische Marke Moschino. Damit folgte er auf Rossella Jardini und Vincent Darré, die nach dem Tod von Franco Moschino im Jahr 1994 die kreative Leitung der Marke übernommen hatten. Jetzt, zehn Jahre später, ist es für den 47-Jährigen offenbar Zeit, weiterzuziehen. Auf Instagram verkündete der Designer, von seinem Amt als Moschino-Kreativdirektor zurückzutreten.

„Nach zehn Jahren möchte ich nun verkünden, dass ich Moschino verlassen werden. Ich hatte große Freude daran, all die Designs zu kreieren, die für immer bleiben werden“, so Jeremy in einem Posting. „Ich bin dankbar für all die Liebe und die Unterstützung, die ich in diesem vergangenen Jahrzehnt erhalten habe“. Doch das bedeutet nicht, dass Scott seine Funktion als Designer für immer hinter sich lässt. Denn wo sich eine Türe schließt, öffnet sich die nächste, wie es so schön heißt.

Wohin geht die Reise?

Mit einem kryptischen Schlusssatz, lässt Jeremy vermuten, dass er bereits etwas Großes plane: „Während ich dieses Kapitel meines Lebens schließe, bin ich voller Aufregung und Vorfreude, denn ich kann es nicht erwarten, mit euch zu teilen, was ich noch vorhabe!“. Wer die Kreativ-Leitung von Moschino nun übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Massimo Ferretti, der Chairman der Moschino-Mutter Aeffe, hat indes nur lobende Worte für den Designer übrig. „Ich bin glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit der kreativen Kraft von Jeremy Scott zu arbeiten“, so Ferreti. „Ich möchte ihm für sein zehnjähriges Engagement für das Erbe des Hauses Franco Moschino danken und dafür, dass er eine unverwechselbare und fröhliche Vision geschaffen hat, die für immer ein Teil der Geschichte von Moschino sein wird“.

Burger, Barbie und ein Fensterreiniger

Bekannt ist Jeremy Scott vor allem für seine extravaganten Designs und seine Vorliebe für knallige Farben. Unvergessen ist etwa der Look von Katy Perry im Jahr 2019, als sie mit einem Burger-Kleid am Red-Carpet der berühmten Met Gala erschien.

Nicht selten schwebten Scotts Models auch als Hot Dog, mit Schwimmreifen oder als riesige Wanduhren über den Laufsteg. 2015 präsentierte er eine gesamte Kollektion im Barbie-Style. Und auch seine legendären Parfum-Flacons, die die Form eines Fensterreinigers oder Teddybären hatten, gehen in die Geschichte von Moschino ein.