Der Neumond im Widder steht für Tatendrang, Selbstbewusstsein und ganz schön viel Temperament. Auf welche Sternzeichen die Himmelskonstellation die größte Auswirkung hat, verraten wir euch hier.

Denn einige Tierkreiszeichen reagieren besonders darauf.

Fische

Am 21. März steht der Mond wieder im Zeichen des Neubeginns. Vor allem Fische-Geborene dürfen sich jetzt freuen. Denn sie erleben einige Tage, in denen sie so ziemlich alles erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Der Neumond steht nämlich ganz in ihrem Zeichen und verspricht so einiges an Tatendrang. Das Sternzeichen sollte sich also nicht wundern und auf keinen Fall skeptisch sein, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Stattdessen sollte es diese neue Energie nutzen und einfach das tun, was es sich schon lange mal vorgenommen hat. Wann, wenn nicht jetzt?

Zwillinge

Das Sternzeichen ist nicht gerade Meister im Entscheidungen treffen, das ist wohl bekannt. Doch der Neumond verschafft dem Zwilling hier eine Menge an Schwung und es scheint, als würde gerade alles von alleine funktionieren. So erlebt das Sternzeichen gerade eine Welle an Entschlossenheit, die es ziemlich weit voranbringt. Denn plötzlich wissen Zwillinge ganz genau, was sie wollen. Jetzt nur nicht locker lassen! Denn wenn es so weiter geht, dann erfüllt sich das Tierkreiszeichen schon sehr bald einen sehr großen Wunsch.

Schütze

Das zielstrebige Sternzeichen weiß ganz genau, was es tun muss, damit es Dinge im Leben erreicht. Doch hin und wieder, ist selbst die Schütze mit ihrem Latein am Ende. Da hilft nur eines: Auf das Schicksal hoffen. Und auch wenn das analytische Sternzeichen eigentlich gar nicht daran glaubt, ist jetzt der Moment gekommen, in der es einfach darauf vertrauen muss. Glückwunsch: Der Neumond bringt der Schütze genau das, was sie gebraucht hat: eine Menge an Selbstbewusstsein! Höchste Zeit also, mal ein paar Gehaltsverhandlungen zu führen und die Karriereleiter Schritt für Schritt nach oben zu klettern.