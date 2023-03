An einem lauen Tag im Frühling einfach in der Sonne sitzen und ein Buch verschlingen? Hört sich genau richtig an! Damit ihr nicht lange überlegen müsst, welchen Schmöker ihr diesmal zur Hand nehmt, haben wir zehn Bücher für euch, unter denen ihr bestimmt den perfect fit finden werdet.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen!

1. Ghost Lover von Lisa Taddeo

Was passiert, wenn künstliche Intelligenz unser Liebesleben übernimmt? Ami hat mit ihrer selbst erfundenen App „Ghost Lover“ die Büxe der Pandora geöffnet. Denn das Programm erspart Frauen, selbst auf Nachrichten von Liebhabern oder Ex-Liebhabern zu antworten. Plus: Die App sucht für einen genau die Dates aus, die wirklich zu einem passen. Für ihre Erfindung bekommt Ami sogar einen Preis verliehen. Dabei reflektiert sie ihre Vergangenheit und denkt an all die Männer, die sie geprägt und verletzt haben. Die brennende Frage, die sich die junge Frau nun stellt: Welche Strafe ist gerecht, im ungerechten Spiel der Liebe?

Erscheint am 24. April 2023.

2. All die brennenden Fragen von Henri Jakobs

Apropos brennende Frage: Henri Maximilian Jakobs möchte in seinem Buch auf all die Fragen eingehen, die zum Thema trans aufkommen. Dabei gibt er auch einen Einblick in sein Leben als trans Person und spricht mit Journalistin Christina Wolf über all die Dinge, mit denen trans Menschen oft konfrontiert werden und mit denen sich Jakobs selbst vor seiner Transition auseinandersetzen musste. Wie läuft eine Transition überhaupt ab, und welche medizinischen und rechtlichen Hürden stehen dabei bevor? Und was wünschen sich trans Menschen von ihrem Umfeld? Das Buch versteht sich als Hilfestellung für alle, die offen sind, zuzuhören und zu verstehen. So soll das Thema endlich selbstverständlich werden!

Bereits erhältlich!

3. Dan-Sha-Ri: Überflüssiges loswerden, das Leben aufräumen von Hideko Yamashita

Hand aufs Herz: Wann habt ihr das letzte Mal so richtig entrümpelt oder zumindest radikal aufgeräumt? Das klassische Cleaning im Frühling bietet sich dafür hervorragend ein. Wer sich zuerst inspirieren und motivieren lassen möchte, schmökert am besten im Ratgeber von Hideko Yamashita. Die aus Japan stammende Methode des Aufräumens soll nicht nur dabei helfen, Überflüssiges loszuwerden, sondern auch, sich endlich wieder mal so richtig frei zu fühlen. Soll heißen: neben materiellen Dingen lässt man hiermit auch seelischen Ballast los.

Bereits erhältlich!

4. Aleksandra von Lisa Weeda

Es ist bereits über ein Jahr vergangen, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. In Lisa Weedas Roman lesen wir die berührende Geschichte ihrer 94-jährigen Großmutter Aleksandra. Auf den Wunsch ihrer Großmutter, reist die Erzählerin nach Luhansk, um das Grab ihres Onkels Kolja zu finden. Doch bereits bei der Einreise am Checkpoint, warnt der Soldat sie, dass das Geburtsland von Aleksandra verflucht und kein Ort für Stippvisiten sei. Dennoch wagt sie den Schritt und landet plötzlich in der Vergangenheit: im magischen Palast des verlorenen Donkosaken. In seinen unzähligen Räumen entfaltet sich ein packendes Jahrhundertpanorama, das nicht nur die Geschichte ihrer Familie lebendig werden lässt, sondern die Historie dieses ganzen Landes.

Bereits erhältlich!

5. Ein isländischer Frühling von Eva Seifert

Frühlingsgefühle im isländischen Stil verspricht der gefühlvolle Roman von Eva Seifert. Dabei beginnt die Geschichte rund um Bärbel tieftraurig: Kürzlich hat sie ihren Mann verloren. Als dann auch noch die letzte Schale ihres Hochzeitsgeschirrs zerbricht, ist sie am Boden zerstört. Denn für sie war es eine wertvolle Erinnerung an die Liebe ihres Lebens – noch dazu handgemacht von einer isländischen Künstlerin. Schließlich wird sie von ihrer Tochter Katharina überzeugt, nach Island zu reisen und die Töpferin von damals ausfindig zu machen. Auf ihrer Suche lernen Mutter und Tochter das außergewöhnliche Land kennen und stoßen dabei auch auf die dramatische Geschichte einer jungen deutschen Auswanderin.

Bereits erhältlich!

6. Im toten Winkel von Jochen Rausch

Drei Dinge, die wir einfach in jeder Jahreszeit lieben: Spannung, Geheimnisse und ein Cold Case. Jochen Rausch beschreibt in seinem Krimi die Gänsehautgeschichte von Ermittlerin Marta Milutinovic. Alles, was sie möchte, ist eigentlich ein Neuanfang und das gesamte Trauma ihres Lebens hinter sich lassen. In einem Provinzort, von dem sie sich Ruhe erhofft, übernimmt sie schließlich die Leitung der Polizeidienststelle. Dort stößt sie dann auf einen Cold Case, der für mächtig Wirbel sorgt. Denn am liebsten hätten die Einwohner wohl, dass niemand den ungeklärten Mord eines Abiturienten je wieder erwähnt, geschweige denn, darin ermittelt. Fest steht: Marta ist einem großen Geheimnis auf der Spur.

Erscheint am 30. März 2023.

7. A Whispered Curse von Livia Haydon

Eine romantische Fantasy-Geschichte? Ideal für den Frühling! Madison trifft an ihrem allerersten Tag am College auf einen attraktiven, jungen Mann mit einem mysteriösen Tattoo. Schnell erfährt sie, dass es so einige Gerüchte über den schönen Darien gibt. Etwa, dass er dafür bekannt ist, einer nach der anderen das Herz zu brechen. Doch die offensichtliche Anziehung zwischen ihm und Madison lässt ihn scheinbar kalt, denn anstatt sie zu bezirzen, hält er sie auf Abstand. Lange hält er das allerdings nicht durch und langsam kommen sich Madison und Darien näher. Doch das bleibt nicht ohne Folgen, denn plötzlich passieren unheimliche Dinge. Dinge, die mit einem uralten Familienfluch zusammenhängen, der auf Darien lastet. Kann Madison den dunklen Schleier brechen?

Erscheint am 30. März 2023.

8. Burn Our Bodies Down von Rory Power

Mystisch-spannend wird es im neuen Roman von Rory Power. Das Buch handelt von Margot, die relativ einsam mit ihrer Mutter aufwächst. Informationen über ihren Vater, Geschwister oder andere Verwandte hat sie nicht. Lediglich ein altes Foto gibt Hinweise, dass ihre Großmutter im verschlafenen Ort Phalene zeigt. Grund genug für Margot, dorthin zu reisen. Auf den ersten Blick ziemlich ernüchternd, denn außer Staub, Maisfelder und blauem Himmel, gibt es dort nicht viel zu sehen. Bis eines Tages ein Maisfeld in Flammen steht. Mittendrin befindet sich ein Mädchen, das Margot wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Ist das auch der Grund, warum Margots Mutter aus der Stadt verschwunden ist und seither über ihre Vergangenheit schweigt? Oder möchte sie ihre Tochter einfach nur vor dem beschützen, was in Phalene noch lauert?

Erscheint am 30. März 2023.

9. Leben mit Endometriose von Vivian Vanessa Wagner

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Rund jede zehnte Frau ist von Endometriose betroffen. Eine chronische Krankheit, die starke Schmerzen im Unterleib verursacht. Denn dabei treten Zysten und Entzündungen außerhalb der Gebärmutter auf. Auch Vivian zählt zu den Menschen, die darunter leiden. Nach ihrer Diagnose fühlte sie sich hilflos und alleingelassen. Das nahm sie nun zum Anlass, um genauso so ein Buch zu schreiben, das sie sich damals gewünscht hätte. In ihrem persönlichen Ratgeber, klärt sie über alle Fragen rund um das Thema Endometriose auf und bietet gleichzeitig auch Hilfe, wie etwa Tipps zur Schmerzlinderung, an. Auch Bereiche wie Psyche, Liebesleben, Kinderwunsch und soziale Hilfsangebote werden ausführlich behandelt.

Erhältlich ab 12. April 2023.

10. Der König der Möwen von Paul Pizzera

Kein klassisches Thema für den fröhlichen Frühling, aber dennoch unheimlich wichtig! Wie dringend wir auf unsere mentale Gesundheit achten müssen, beweist der österreichische Künstler Paul Pizzera einmal mehr. In seinem neuen Buch thematisiert er das heikle Thema Suizid: Prolo, ein lebensmüder Mensch, will sich eigentlich vom Balkon stürzen. Doch seine Therapeutin überzeugt ihn schließlich, die Sache nochmal zu überdenken. In seiner gewohnt humoristischen Art, versucht Pizzera damit, seinen Leser:innen die Angst zu nehmen, sich mentale Probleme einzugestehen und psychotherapeutische Unterstützung zu holen. Das Besondere: Die Kurzgeschichte kann in ungefähr einer Stunde gelesen werden – so viel Zeit haben wir wohl alle noch übrig, richtig?

Bereits erhältlich!