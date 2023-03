Durch seine Rolle in dem Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erlangte Paul Grant Bekanntheit. Nun ist der Schauspieler tot. Der Brite ist im Alter von 56 Jahren verstorben, wie seine Familie jetzt bestätigt.

Grant soll ausgerechnet am Londoner „Hogwarts“-Bahnhof King’s Cross zusammengebrochen sein.

„Harry Potter“-Star Paul Grant stirbt im Alter von 56 Jahren

Traurige Nachrichten aus England: Der „Harry Potter“-Schauspieler Paul Grant ist tot. Der gebürtige Brite ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das hat die Familie des Darstellers nun gegenüber der britischen Zeitung The Sun bestätigt. Demnach soll der Schauspieler am Donnerstag (16. März 2023) an dem King’s Cross Bahnhof in London zusammengebrochen sein, die Polizei habe ihn dort aufgefunden. Anschließend sei er ins Spital eingeliefert worden. Vor Ort konnten die behandelnden Ärzt:innen aber nur noch seinen Hirntod feststellen. Nach Angaben seiner Familie seien die lebenserhaltenden Maschinen dann am Sonntag (19. März) abgeschaltet worden. Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

Star Wars and Harry Potter actor Paul Grant has died https://t.co/N44KjrLC3y pic.twitter.com/qzbLqEEx6J — The Sun (@TheSun) March 20, 2023

Den Medienberichten zufolge sei das tragische Unglück genau an dem Ort passiert, an dem in den „Harry Potter“-Geschichten der Zug zur Zauberschule „Hogwarts“ startet. Denn im Londoner Bahnhof King’s Cross wurden die berühmten Szenen des Zwischengleises 9 ¾ gedreht.

Familie zeigt sich von seinem Tod tief betroffen

Seine Lebenspartnerin Maria Dwyer zeigt sich tief bestürzt über den plötzlichen Tod des Schauspielers: „Paul war die Liebe meines Lebens. Der lustigste Mann, den ich kenne. Er hat mein Leben komplett gemacht. Das Leben wird ohne ihn nie wieder dasselbe sein.“ Paul Grant hinterlässt neben seiner Partnerin auch drei Kinder.

Auch seine 28-jährige Tochter Sophie Jayne Grant trauert und sagt über ihren Dad: „Ich bin am Boden zerstört. Mein Vater war in vielerlei Hinsicht eine Legende. Er ist zu früh gegangen.“ Zudem verrät seine Tochter, dass er die Menschen um sich herum stets zum Lächeln gebracht habe und immer für alle da gewesen sei. „Mein Vater, ich liebe dich so sehr, schlaf gut“, fügt sie ihrer emotionalen Botschaft noch hinzu.

Schauspieler spielte in „Harry Potter“ und „Star Wars“

Paul Grant übernahm im Laufe seiner Karriere viele kleinere Rollen in bekannten Filmen. So war in dem Kinohit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) zu sehen. Aber auch in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (2018) sowie dessen Nachfolger „Dumbledores Geheimnisse“ (2022) tauchte er vor der Kamera auf. Neben seinen Auftritten bei „Harry Potter“ war Paul Grant auch ein bekanntes Gesicht bei „Star Wars“. 1983 verkörperte er einen Ewok, eine fiktive Spezies und spielte in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ neben Top-Schauspielern wie Harrison Ford. Zudem war er auch in dem Film „Mission Impossible: Rogue Nation“ (2015) auf den Kino-Leinwänden der Welt zu sehen.