Um seinem Sohn eine Lektion zu erteilen, greift ein Vater aus China zu einer drastischen Strafe. Er zwingt seinen elfjährigen Sohn, ganze 17 Stunden lang ohne Unterbrechung Videospiele am Handy zu spielen.

Der Vater soll sogar in der Schule angerufen haben, um seinen Sohn für diesen Tag krank zu melden.

Harte Strafe: Kind muss 17 Stunden lang am Handy spielen

Eigentlich wollte eine elfjähriges Kind aus China bloß ein bisschen am Handy spielen, doch das ist dann in eine saftige Strafe ausgeartet. Denn als der Vater seinen Sohn um 1:00 Uhr in der Nacht dabei erwischt, als dieser gerade Videospiele spielt, reißt ihm der Geduldsfaden. Denn der Schüler sollte schon längst tief und fest schlafen. Also greift der Mann zu einer eher ungewöhnlichen Erziehungsmaßnahme: Er zwingt seinen Sohn, die ganze Nacht und auch den Tag darauf, weiterzuspielen, wie der Daily Express berichtet.

Klingt auf den ersten Blick ja gar nicht mal so schlimm, wenn es nach Videospiel-Fans geht. Doch in Kombination mit einem strikten Schlafverbot, kann das schnell zum wahren Albtraum werden. Der Junge hält zu Beginn noch ganz gut durch – bis 7:30 Uhr in der Früh wird gezockt. Gegen Mittag setzt dann die Müdigkeit ein und dem Kind fallen die Augen zu, doch geschlafen wird nicht. Denn der Vater weckt ihn sofort wieder auf und zwingt ihn, weiterzuspielen.

In Schule krank gemeldet

Da sich diese Lektion mittlerweile durch den ganzen nächsten Tag zieht, an dem noch dazu Schulunterricht stattfindet, ruft der Vater sogar in der Schule an und meldet seinen Sohn krank. Um 18:30 ist dann Schluss mit lustig! Der Elfjährige gibt auf und fleht seinen Vater an, aufhören zu dürfen. Das darf er dann nur unter einer Bedingung: Er muss einen Brief schreiben, in dem er sich für seine nächtlichen Zockereien entschuldigt. „Ich verspreche, vor 23 Uhr ins Bett zu gehen und vor dem Schlafen weder mit dem Handy noch mit anderen Spielzeugen zu spielen“, zitiert der Daily Express die Zeilen des Jungen.

Vater rät anderen Eltern von dieser Lektion ab

Um seiner Aktion noch mehr Gewicht zu verleihen, filmt der Vater seine Lektion und teilt die Aufnahmen dann auf Douyin – dem chinesischen TikTok-Pendant. Doch auch wenn der Mann von dieser kuriosen Erziehungsmaßnahme voll und ganz überzeugt ist, rät er anderen Eltern davon ab. Sie sollten es lieber lassen, ihre Kinder auf diese Art und Weise zu bestrafen. In einem weiteren Video teilt der Vater außerdem mit: „Mein Sohn hat normalerweise gute Noten und ist sehr gehorsam“. Ob der Junge jetzt ein bleibendes Videospiel-Trauma hat oder die Strafe des Vaters tatsächlich wirkt, bleibt wohl abzuwarten.