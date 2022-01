Ihr fünfte Ehe hat gerade mal ein Jahr gehalten, jetzt lässt sich Pamela Anderson schon wieder von Dan Hayhurst scheiden. Erst an Weihnachten 2020 gaben sich der „Baywatch“-Star und ihr Bodyguard das Ja-Wort.

Andersons Pressesprecher bestätigte das Liebes-Aus bereits gegenüber dem People Magazin.

Pamela Anderson Ehe-Aus nach einem Jahr

Die Schauspielerin scheint wohl einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Nach Tommy Lee, Kid Rock, zwei Hochzeiten mit Rick Salomon (von denen eine jedoch nur annulliert und nicht geschieden wurde und deshalb eigentlich nur als eine Ehe zählt) und einer 12-tägigen Ehe mit Jon Peters, ist jetzt auch mit ihrem aktuellen Ehemann alles aus und vorbei. Der Pressesprecher von Pamela Anderson hat gegenüber dem People Magazin bestätigt, dass sich der „Baywatch“-Star und ihr Bodyguard, Dan Hayhurst, scheiden lassen. Und das, obwohl die beiden erst an Weihnachten 2020 ganz still und heimlich auf ihrem Anwesen in Vancouver Island, Kanada, geheiratet haben.

Blitzhochzeit nach kurzer Verliebtheit

Pamela Anderson soll sich einem Insider zufolge erst im Frühjahr 2020 in ihren Bodyguard verliebt haben. Also mitten in der ersten Corona-Welle. Klar, dass man während dieser Zeit schonmal intensive Gefühle für eine Person entwickeln kann, die einen den ganzen Tag über begleitet. Doch dann machten die beiden sehr schnell ernst: Sie zogen zusammen nach Kanada und gaben sich dort nur wenige Monate später das Ja-Wort. Jetzt ist die erste Verliebtheitsphase und die „pandemische Romanze“ wohl offenbar wieder vorbei, wie auch die anonyme Quelle gegenüber dem Rolling Stone bestätigt. „Pamela liebt so authentisch, wie sie lebt“, heißt es weiter.

Dabei hat der „Baywatch“-Star erst im Jänner nur so von Ehemann Nr. fünf geschwärmt: „Ich bin genau da, wo ich sein muss – in den Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt“, verriet sie damals gegenüber der Mail. Doch wenn man sich den Verlauf ihrer bisherigen Ehen mal so ansieht (die längste hielt gerade mal drei Jahre), dann kommt es wohl nicht ganz so überraschend, dass ihre Liebe zu Dan, dem Bodyguard, schon wieder erloschen ist.