In einem neuen Interview mit der New York Times verrät Sängerin Sia jetzt, dass die Kritik an ihrem Regie-Debüt beim Film „Music“ bei ihr Selbstmordgedanken ausgelöst hatte. Die Musikerin spricht offen darüber, weshalb sie rückfällig wurde und sich wieder in den Entzug begab.

Die Komikerin Kathy Griffin soll ihr Leben gerettet haben.

Film „Music“ löste große Kontroversen aus

Ende 2020 kündigte die Popsängerin ihr neuestes Projekt an: ein Film mit dem Titel „Music“. In der Hauptrolle: ihre Muse Maddie Ziegler, die auch schon in Sias Musikvideos „Chandelier“ und „Elastic Heart“ zu sehen war. Die Reaktionen darauf waren vorerst positiv. Bis dann bekannt wurde, worum es in dem Film gehen soll.

Der Film handelt von einer Drogendealerin, die zum Vormund ihrer Halbschwester Music wird. Doch Music ist eine neurodivergente, nonverbal-autistische Teenagerin. Grund für viele Kritiker, Sias Besetzungswahl in Form von Maddie Ziegler zu hinterfragen. Vorwürfe, die Sängerin würde Vetternwirtschaft betreiben und sei behindertenfeindlich kamen schließlich auf. Und einige Kritiker starteten sogar eine Online-Petition, um die Veröffentlichung des Films zu verhindern. Der Hauptkritikpunkt am Film: die autistische Gemeinschaft werde daran gehindert, ihre Geschichte selbst zu erzählen.

Auf Social Media wehrte sich die Sängerin gegen die Vorwürfe und verteidigte ihre Entscheidung, die Rolle von Music mit der Tänzerin Maddie Ziegler zu besetzen. Doch auch das ging nach hinten los, denn dabei ging Sia sogar so weit, dass sie einen autistischen Schauspieler, der sich zuvor ebenfalls kritisch geäußerte hatte, mit den Worten „vielleicht kannst du nicht schauspielern“ beschimpfte. Dieses Posting wurde inzwischen allerdings gelöscht.

Sia kämpfte mit Selbstmordgedanken

Die harsche Kritik ging nicht einfach spurlos an der Musikerin vorbei. „Ich war selbstmordgefährdet, wurde rückfällig und ging in den Entzug“, erzählt Sia in dem Interview mit der New York Times. Schon früher ging die Sängerin offen mit ihrer Drogenvergangenheit und ihrem Kampf gegen die Sucht um. Eigentlich hatte die Sängerin ihre Sucht bereits im Griff, doch die Diskussionen rund um ihren Film belasteten sie zu sehr. Und obwohl „Music“ auch Anhänger fand und im Februar 2021 sogar eine Reihe von Golden-Globen-Nominierungen erhielt, habe sie mental stark darunter gelitten und sich deshalb wieder in Behandlung begeben. Unterstützung soll sie außerdem von Kathy Griffin bekommen haben. Die Komikerin habe ihre geholfen, die Krise zu überstehen. Sia erzählt in dem Interview sogar, dass Griffin ihr das Leben gerettet hat.

Solltest du auch Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.