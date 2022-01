Am liebsten würden wir unsere Hunde doch wirklich überall hin mitnehmen, richtig? Doch leider gibt es den ein oder anderen Ort, an den die süßen Vierbeiner nicht dürfen – Kinos zum Beispiel. Doch in Manchester gibt es jetzt eines, in dem die Tiere nicht nur erwünscht sind, sondern dort werden sogar hundefreundliche Filme gezeigt.

36 Personen inklusive Hunde haben in dem kleinen Saal Platz.

In diesem Kino sind Hunde willkommen

Welcher Hundebesitzer hat sich nicht schonmal überlegt, ob er jetzt wirklich mal für zwei bis drei Stunden ins Kino gehen und seinen Hund dabei alleine lassen soll? In Manchester erübrigt sich diese Frage jetzt. Denn ein spezielles Kino erlaubt es, dass Hunde mit in den Film dürfen. Zwar haben in dem kleinen Saal gerade mal 36 Personen Platz; doch dafür, dass die Vierbeiner dankbar sind, nicht von Frauchen und Herrchen getrennt zu sein, reicht es allemal.

Aber damit nicht genug: Das Kino hat sich offenbar so sehr auf die kleinen, süßen Vierbeiner eingeschossen, dass es ein unvergessliches Erlebnis für Tier und Mensch sein soll! Deshalb sind die Vorstellungen auch besonders hundefreundlich gehalten. Heißt: Jeden Montag sind Filme wie „Lassie“, „Hotel for Dogs“ oder „Scooby-Doo“ zu sehen. Tabu sind jedoch Filme, in denen Vierbeiner sterben! Damit sich die Hunde auch immer wohlfühlen und sich durch die wechselnden Szenenbilder und die laute Musik nicht erschrecken, hat das Personal schon vorgesorgt. Licht und Lautstärke werden während der Vorstellung so angepasst, dass es angenehm für die Vierbeiner ist.

„Pawpcorn“ und andere Snacks und für Hunde

Dass das Kino bestens auf die Vierbeiner vorbereitet ist, beweist Manager Nathan Wrigglesworth. Gegenüber Metro berichtet er, dass es nicht nur Nachos, Süßigkeiten und Popcorn für die Menschen gäbe. Sondern auch spezielle, lokal hergestellte Snacks für Hunde, inklusive „Pawpcorn“. Einen eigenen Sitzplatz haben die Hunde aber nicht, denn nachdem sie auch ohne Leine herumtollen dürfen, würden sie sich ohnehin kaum bei ihren Besitzern aufhalten. „Es ist ein absolutes Chaos. Aber es ist ein kontrolliertes Chaos und genau das ist es auch, was die Menschen so daran lieben“, so Wrigglesworth.

Auch wie er auf diese außergewöhnliche Idee gekommen ist, verrät Nathan: „Die Leute lieben es, ihren Hund wie ein Familienmitglied zu behandeln. Und gemeinsam eine Kino-Vorstellung zu besuchen, ist doch eine ziemlich menschliche Erfahrung.“ Er habe auch schon beobachtet, wie Menschen ihre Hunde zum Essen oder zu Drinks ausführen, warum also nicht auch ins Kino? Ob die Hunde die Filme nun wirklich gerne ansehen oder nicht, stehe zur Debatte, so der Manager. Doch klar ist auf jeden Fall, dass dieses Angebot außerordentlich gut ankommt. Denn die Vorstellungen sind bereits Wochen im Voraus ausgebucht.

