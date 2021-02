Wir alle kennen die angespannte Situation, wenn die Entscheidung bevorsteht und es plötzlich heißt: “Ich habe heute leider kein Foto für dich!” Oh, what a pity! Gott sei Dank trifft das nicht auf uns zu, denn dieses neue Smartphone hat ab sofort immer ein Foto für uns. 😝

Instagram ready in 3,2,1

Say no more! Normalerweise verbringen wir immer Stunden damit, unsere frisch geshooteten Porträtfotos für unseren Instagram-Feed aufzupeppen. Hier ein Filter, da ein bisschen die Helligkeit ändern und zu guter Letzt noch etwas Retusche, um uns von unseren Augenringen zu verabschieden. Ab sofort können wir jede Menge Zeit sparen. Und wie? Die künstliche Intelligenz des neuen Samsung Galaxy S21 kann Gesichter, den Lichteinfall und Lichtrichtung analysieren und so unsere Porträts in kleine Kunstwerke verwandeln. Egal, ob du dich heute gerne mit einem High-Key Mono Filter, einem Studio Filter oder einer Unschärfe im Bild sehen willst – Samsung got you covered! 😎

via GIPHY

Erinnerungen in 8k

“Die schönsten Erinnerungen sind die, die einem beim Zurückdenken ein Lächeln auf die Lippen zaubern.” Die Realität sieht leider oft verschwommen aus. Das Video vom letzten Konzert entpuppt sich als unscharfe Erinnerung? Cheeezus!! Damit ist jetzt Schluss. 8K Auflösung und 8K Videos ziehen ab sofort in unsere Erinnerungskiste ein. Und wie? Mit dem neuen Samsung Galaxy S21 nimmt man 8K-Videos auf und kann diese im Handumdrehen in hochauflösende Fotos verwandeln. So schafft man Erinnerungen, die zu kleinen Meisterwerken werden. ✨

© Samsung

Singles, die wir lieben

Die Rede ist natürlich nicht von den hotten Singles in der freien Wildbahn. Wir reden von Single-Takes, die wundervoll sind, aber oftmals als Video in unseren Fotoalben landen und dort versauern! Videos, von denen wir die eine oder andere gute Sequenz gerne als Foto hätten. Mit dem neuen Samsung Galaxy S21 kann man ab sofort Erinnerungen mit der Single-Take Funktion als Fotos oder Videos abspeichern. Mit nur einer Video-Aufnahme fängt man eine Szene ein und kann sich anschließend aus bis zu 14 Fotos und Videos mit unterschiedlichen Effekten einfach die auswählen, die uns am besten gefallen. That’s how we like it! 😍

via GIPHY

Nächte, an die wir uns erinnern

Wiedermal ein Shooting mit der BFF geplant, aber ihr habt beide, während die besten Lichtverhältnisse herrschen, keine Zeit? Situationen wie diese gehören 2021 der Vergangenheit an. Mit dem neuen Samsung Galaxy S21 und dem integrierten Nachtmodus könnt ihr auch in der Nacht oder bei eher schlechteren Lichtverhältnissen Fotos mit kräftigen, lebensnahen Farben aufnehmen. Wie die Ergebnisse aussehen? Einfach wundervoll und farbenfroh! 😁