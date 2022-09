Der gefallene R&B-Star R. Kelly ist erst vergangenen Juni im Zuge eines Missbrauchsprozesses zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Jetzt hat ihn eine Jury in weiteren Fällen erneut schuldig gesprochen. Der 55-Jährige soll Sex mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie angefertigt haben.

Wie hoch die Strafe diesmal ausfällt, wird erst verkündet.

R. Kelly erneut wegen Sexualstraftaten verurteilt

Eine Jury in Chicago hat nach der Verurteilung von R. Kelly im Juni weitere Anklagepunkte des 55-Jährigen untersucht. Unter anderem wird dem ehemaligen R&B-Star die Herstellung von Kinderpornografie sowie die Verleitung von mindestens drei Minderjährigen zu sexuellen Handlungen vorgeworfen. Ausschlaggebend dafür war ein Video, das bereits seit einigen Jahren existiert. Der Clip soll R. Kelly dabei zeigen, wie er ein 14-jähriges Mädchen missbraucht und auf sie uriniert. In diesem Fall wurde der Sänger zwar im Jahr 2008 bereits freigesprochen, doch jetzt wurde alles neu aufgerollt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Kelly vor, das Opfer unter Druck gesetzt zu haben, damit es im Prozess zu seinen Gunsten aussagt. Mittlerweile ist das Mädchen in dem Video jedoch eine erwachsene Frau und soll nun bestätigt haben, dass sie die Person in dem Video sei und dass sie bei ihrer Aussage vor vielen Jahren gelogen habe, wie die New York Times berichtet.

Die Jury habe Kelly jetzt jedoch in sieben von 13 Anklagepunkten freigesprochen – darunter auch von dem Vorwurf der Behinderung der Justiz. Dennoch soll die zusätzliche Strafe zu seinen 30 Jahren Haft enorm hoch ausfallen. Wie hoch, ist noch nicht bekannt. Man rechnet jedoch mit weiteren Jahrzehnten, die dem 55-Jährigen nun drohen.

Erste Anschuldigungen vor 25 Jahren

Schon lange war bekannt, dass R. Kelly keine weiße Weste hat und in zahlreichen Sexualstraftaten verwickelt war. Erste Anschuldigungen gab es hier bereits vor 25 Jahren. Doch der als Robert Sylvester Kelly geborene Musiker schien unangreifbar zu sein und blieb eine viel zu lange Zeit auf freiem Fuß. Mit seinen mehr als 50 Millionen verkauften Alben und unzähligen Grammys gehört der 55-Jährige zu den erfolgreichsten Musikern des 20. Jahrhunderts – doch all das hat wohl keine große Bedeutung mehr, wenn der Sänger nun für mindestens 3 Jahrzehnte hinter Gittern ist.

Denn vor wenigen Monaten hat ein Gericht in Brooklyn R. Kelly wegen Erpressung und Sexhandel angeklagt und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das war auch das erste Mal, dass das Musik-Urgestein zur Verantwortung gezogen wurde.

Den Fall neu ins Rollen brachte die aufsehenerregende Dokumentation „Surviving R. Kelly“ aus dem Jahr 2019. Die Doku fasst die letzten 25 Jahre mit schockierenden Berichten von Opfern und Augenzeugen zusammen. Nach der Veröffentlichung distanzierten sich daraufhin immer mehr Stars von R. Kelly. Sogar Sänger-Kollege John Legend kam in „Surviving R. Kelly“ zu Wort und kritisiert die Musikindustrie und auch sich selbst scharf: „Wir haben viel zu lange weggeschaut.“