Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um eine angebliche Trennung zwischen der hochschwangeren Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Via Instagram hat der 29-Jährige nun offiziell bestätigt, dass es zwischen den beiden aus ist.

Nur wenige Minuten später hat sich jetzt auch Yeliz Koc in ihrer Instastory zu Wort gemeldet und eine ziemlich kryptische Nachricht geteilt.

“Ich werde alles erzählen”

In einem Statement auf Instagram stellte Schauspieler Jimi Blue Ochsenkencht jetzt erstmals offiziell klar, dass er und die schwangere Yeliz Koc nicht mehr zusammen sind. “Um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen: Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern“, bestätigt Jimi das Liebes-Aus. Auf nähere Details zur Trennung geht er zwar nicht ein. Der 29-Jährige stellt allerdings klar, dass “Yeliz eine super Mutter wird und ich werde mein Bestes geben, ein guter Vater zu sein und das ist das Allerwichtigste”.

Kurz darauf hat nun auch Yeliz reagiert und sich ebenfalls in ihrer Instastory zur Trennung geäußert. Ihre kryptische Nachricht scheint aber alles andere als positiv zu sein. “Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren, ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund”, so die 27-Jährige. Derzeit habe sie aber genug Stress und Sorge um ihre Tochter, denn Yeliz ist gerade im Krankenhaus, weil ihre Wehen frühzeitig eingesetzt haben.

Es sei unverantwortlich, jetzt noch mehr Salz in die Wunde zu streuen, schreibt die 27-Jährige außerdem in ihrer Instastory und verpasst ihrem Ex Jimi damit wohl einen dezenten Seitenhieb. Wie einige Fans bereits im Vorfeld vermutet hatten, dürfte die Trennung zwischen den beiden wohl doch nicht so friedlich abgelaufen sein. Wir werden wohl bald von der Influencerin selbst erfahren, was zwischen den beiden tatsächlich passiert ist.

Bild: @yelizkoc / Instagram

Es gab lange Spekulationen, was zwischen Jimi Blue und der schwangeren Yeliz los ist. Denn vor wenigen Wochen löschte die 27-Jährige alle gemeinsamen Fotos mit Jimi. Jetzt entfernte auch er alle Bilder, die ihn gemeinsam mit Yeliz zeigen. Bis dato haben sich die beiden nicht zu ihrem tatsächlichen Beziehungsstatus geäußert und verbrachten sogar noch den Sommerurlaub zusammen.

Doch jetzt macht Jimi endlich reinen Tisch und stellt ein für alle Mal klar, was Sache ist. Die schlechte Nachricht: Die beiden haben sich tatsächlich getrennt. Und auch Yeliz hat die Trennung mit ihrer aktuellen Story nun wohl offiziell bestätigt.