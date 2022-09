Das kann doch wirklich kein Zufall sein, oder? Bei der diesjährigen New York Fashion Week erschien Anne Hathaway in einem Look, der uns einfach zu bekannt vorkam. Denn ihr Outfit erinnerte stark an einen Look aus „Der Teufel trägt Prada“!

Ein passenderes Outfit hätte die Schauspielerin wohl nicht wählen können.

Fashion Week: Anne Hathaway erscheint im „Der Teufel trägt Prada“-Gedächtnislook

So, wir warnen euch schon einmal vor: wenn ihr nicht auch absolute Superfans von „Der Teufel trägt Prada“ seid, wird euch diese Nachricht wohl eher kaltlassen. Aber für alle, die in ihrer Jugend mit einem Starbucks To Go Becher und „Suddenly I See“ am iPod durch die Stadt gestiefelt sind, um ihren ganz persönlichen Andy-Moment zu erleben, wird diese Nachricht wohl ein richtiger Glücksmoment sein.

Denn Anne Hathaway war dieses Jahr bei der New York Fashion Week eingeladen. So weit, so unspektakulär. Schließlich sind zahlreiche Hollywood-Stars bei den Shows geladen. Aber Anne entschied sich für einen ganz besonderen Look, den sie bei der Michael Kors Show tragen wollte: Ein schwarzes Rollkragen-Kleid und einen braunen Ledermantel. Dazu trug sie einen Pferdeschwanz und Stirnfransen. Ein Look, der extrem an den Film „Der Teufel trägt Prada“ erinnert, in dem Anne die Rolle der Andy übernahm, die in die Welt von Fashion, Intrigen und Erfolg stolperte.

Gespräch mit Vogue-Chefin Anna Wintour

Andy arbeitete in dem Film für das Modemagazin Runway und musste für ihre Chefin Miranda Priestly die unterschiedlichsten unnötigen Aufgaben erledigen. Seit Erscheinen der Buchvorlage wird gemunkelt, dass Miranda dabei ein ganz berühmtes Vorbild hatte. Sie soll Vogue Chefin Anna Wintour darstellen.

Und eben diese traf Andy – ähm, wir meinen natürlich Anne – jetzt bei der Fashion-Show. Denn beide saßen in der ersten Reihe nebeneinander und sorgten dadurch für extreme „Der Teufel trägt Prada“-Flashbacks. Und es wird noch besser. Denn die beiden haben sogar miteinander gesprochen!

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors/ Getty Images Entertainment

Fans hoffen, dass der Auftritt von Anne Hathaway ein Hinweis war

Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, sind wir nicht die einzigen, die diesen „Best of Both Worlds“-Moment extrem feiern. Denn online sind unzählige Fans einfach nur aus dem Häuschen und können sich vor lauter „Der Teufel trägt Prada“-Anspielungen gar nicht mehr halten. Anne „sah den Sitzplan vorab und wusste, dass dies ihr Moment war“, schreibt etwa ein User auf Instagram. Andere bewundern währenddessen, dass Anne in den 16 (!!!) Jahren, seitdem „Der Teufel trägt Prada“ veröffentlicht wurde, kaum gealtert ist. „She said: Älter werden? Was ist das?“, schreibt eine Nutzerin.

Und wieder andere wollen eigentlich nur eines: dass dieser Look erst der Anfang war. Denn auch wenn viele betonen, dass es ein „Full Circle Moment“ war, hoffen andere, dass es bald weitergeht. Manche Fans sind sich sicher: Anne wollte mit ihrem Look einen Hinweis geben. „Ich weiß, dass Anne Hathaway so sehr eine Fortsetzung von ‚Der Teufel trägt Prada‘ will“, vermutet eine Nutzerin. Und viele andere – darunter natürlich auch wir – hoffen, dass diese Nutzerin recht hat. Es wird doch wirklich höchste Zeit zu erfahren, was aus Andy wurde, oder?