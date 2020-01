Wer diese Nachricht in der Facebook Messenger-App bekommt, der sollte lieber aufpassen. Denn dahinter steckt ein Hacker-Angriff.

“Bist du derjenige in diesem Video?” – diese gefährliche Message macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde.

Messenger: Das ist eine gefährliche Virus-Nachricht

Als YouTube-Video getarnt, verschicken Hacker derzeit einen gefährlichen Virus via Messenger. “Bist du die Person in diesem Video?”, fragt der Sender und lockt den Empfänger so auf den Video-Link zu klicken. Doch das sollte man lieber sein lassen. Denn dahinter versteckt sich ein Hacker-Angriff. Auf einer Seite, die wie Facebook aussieht, soll man dann nämlich seine Anmeldedaten eingegeben. Und die werden natürlich geklaut.

Polizei warnt vor Hacker-Angriff

Auch die Behörden warnen mittlerweile vor der dubiosen Nachricht. Denn diese lockt User auf eine falsche Facebook-Seite, um dort deren Daten zu klauen. Wichtig ist auch, den User, von dem man die Nachricht erhalten hat, zu warnen, dass sein Account möglicherweise bereits gehackt wurde. Außerdem solltest du sofort dein Passwort ändern und überprüfen, ob sich ein Virus auf deinem Gerät eingenistet hat.