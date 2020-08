Ein Händchen für Stil und Mode hat nicht unbedingt jeder. Doch manche haben einfach gar keinen guten Geschmack. Und das hängt oft mit dem Geburtsdatum zusammen.

Denn vor allem diese drei Sternzeichen haben nicht unbedingt das beste Gespür für Stil.

Stier

Auf Mode und Styling legt der Stier scheinbar absolut gar keinen Wert. Er zieht das an, was er gerade in die Finger bekommt. Und das sind meistens Jeans und ein langweiliges T-Shirt. Ähnlich sieht es bei seinem Einrichtungsstil aus. Hauptsache praktisch und bequem, so lautet sein Motto. Auf Styling-Tipps von anderen verzichtet der Stier sowieso, denn er ist bekanntlich ziemlich stur. Deshalb ist ihm auch ziemlich egal, was andere von seinem Geschmack halten.

Wassermann

Der Wassermann ist ziemlich experimentierfreudig und das spiegelt sich auch in seinem Kleidungsstil wider. Denn er mixt verschiedene Stile und Farben wild durcheinander und macht einfach das, worauf er gerade Lust hat. Während ihm in einem Monat bunte Muster total gut gefallen, kombiniert er im nächsten plötzlich nur noch graue und eintönige Teile miteinander. Denn er wechselt seinen Modestil wie seine Unterwäsche. Sein Geschmack lässt eher zu wünschen übrig und irgendwie passt im Kleiderschrank des Wassermanns einfach nichts zusammen.

Skorpion

Der Skorpion tut sich extrem schwer damit, seinen ganz eigenen Stil zu finden. Trotzdem will er aber perfekt gestylt sein und verfolgt die neuesten Modetrends. Doch dabei übertreibt er allerdings und kombiniert irgendwie zu viele Stile und Trends miteinander. Man merkt total, dass er keinen eigenen Geschmack hat und deswegen sieht der Skorpion ziemlich oft verkleidet und eher schlecht gestylt als modisch aus.