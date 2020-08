Manche Sternzeichen-Paare sind einfach nicht füreinander geschaffen. Während anfangs zwar alles perfekt zu sein schien, fliegen plötzlich nur noch die Fetzen. Das liegt vermutlich am Geburtsdatum. Denn manche Sternzeichen-Kombinationen ergeben eine richtig explosive Mischung.

Diese Sternzeichen-Paare sollten sich lieber nicht daten.

Fische und Jungfrau

Streit ist in dieser Beziehung vorprogrammiert. Denn Fische und Jungfrauen sind total unterschiedlich. Die harmoniebedürftigen Fische nehmen viel Rücksicht auf andere und haben kein Problem damit, Kompromisse einzugehen. Hauptsache, ihrem Partner geht es gut und sie müssen sich nicht mit unnötigen Diskussionen herumschlagen. Die Jungfrau tickt da jedoch völlig anders. Denn sie kann richtig egoistisch sein und stellt ihre eigenen Bedürfnisse gerne über die der anderen. Und das führt natürlich oft zu Streit. Lange Zeit scheint es zwar gutzugehen, denn der harmoniebedürftige Fisch geht Diskussionen so lange wie möglich aus dem Weg. Doch irgendwann läuft auch sein Fass über und spätestens dann kommt es zur Explosion

Löwe und Wassermann

Hier prallen zwei Welten aufeinander! Denn während Löwe gerne im Mittelpunkt steht und ziemlich viel Aufmerksamkeit braucht, ist der Wassermann das komplette Gegenteil. Er ist sehr selbstlos und kümmert sich lieber um andere, anstatt die Zuneigung seiner Mitmenschen zu gewinnen. Luxus ist für den Wassermann ein Fremdwort, denn er ist sehr bodenständig. Der Löwe will jedoch ständig nur das Beste vom Besten und denkt so gut wie nie an die Bedürfnisse anderer. Streit ist in dieser Beziehung also vorprogrammiert. Wenn es Sternzeichen-Paare gibt, die absolut nicht zusammenpassen, dann sind das definitiv diese beiden.

Widder und Skorpion

Auch der Widder und der Skorpion ergeben in Sachen Sternzeichen-Paare eine absolut explosive Mischung. Denn beide sind extrem stur und verlassen ihren Standpunkt nur selten. Sowohl der Widder als auch der Skorpion sind fix davon überzeugt, immer recht zu haben. Beide habe eine ganz klare und ziemlich starke Meinung und wer versucht, die zu ändern, der hat meist schon verloren. Kein Wunder also, dass es bei dieser Konstellation ziemlich häufig zum Streit kommt. Irgendwie brauchen beide jedoch diese Konfrontationen und trotz einiger Reibungspunkte klappen viele dieser Beziehungen dennoch.