Die fünfte Staffel von “Haus des Geldes” ist bisher nur zur Hälfte verfügbar. Teil 2 erscheint leider erst im Dezember. Jetzt zeigt uns Netflix aber bereits einen neuen Clip zu den finalen Folgen. Und soviel sei schon mal verraten: Wir müssen am Ende wohl mit bösen Überraschungen rechnen.

Achtung, es folgen mächtige Spoiler zu Haus des Geldes 5. Staffel!!!

“Haus des Geldes”-Finale: Erster Teaser veröffentlicht

Jede beliebte Serie muss früher oder später enden, und das ist leider auch bei der Netflix-Hitserie “Haus des Geldes” so. In den fünf ersten Folgen der 5. Staffel hat die spanische Erfolgsserie einen actionreichen und äußerst spannenden Auftakt des Netflix-Finales hingelegt. Umso nerviger, dass wir jetzt noch bis zum 3. Dezember warten müssen, um zu erfahren wie es mit unseren Serien-Lieblingen weitergeht. Nun hat Netflix aber, um uns die Wartezeit zumindest etwas zu verkürzen, einen neuen, aufregenden Clip zu Teil 2 der der letzten Staffel veröffentlicht. Der neue Teaser scheint einen würdigen Serienabschluss zu versprechen. Aber seht selbst:

Im Video beratschlagen die Figuren, was sie mit dem Gold anstellen sollen. Man merkt, die Stimmung zwischen der Räubergruppe ist mittlerweile schon am Kochen. Der Professor (Álvaro Morte) ist verschwunden und ohne Führung droht das Vorhaben, einen großen Haufen Gold zu erbeuten, zu scheitern. Palermo (Rodrigo de la Serna) geht nun sogar so weit, seine Waffe auf seine Komplizen zu richten. Wer die bisherigen Folgen der fünften Staffel bereits gesehen hat, weiß, dass es darin bereits einen schweren Verlust zu beklagen gab.

Tod eines Bandenmitglieds verändert alles

Tokios Tod in Staffel 5, Teil 1 hat in Haus des Geldes nahezu alles verändert. Wer glaubte, dass die Erzählerin der Netflix-Serie als einzige sicher sei, wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Müssen wir nun vielleicht sogar den Tod der ganzen Bande befürchten? In den finalen Folgen könnte der Professor aber auf seine unnachahmliche Art einen letzten genialen Plan aushecken, mit dem die verbliebenen Bandenmitglieder nicht nur unversehrt und reich aus der Sache herauskommen, sondern auch Tokios Tod rächen können. Was genau passiert, wissen wir dann erst ab dem 3. Dezember 2021. Wir sind jedenfalls schon sooo gespannt.