Damit dein Hund dir nicht die Wohnung auseinandernimmt, jetzt wo Play-Dates in der Hundezone und ausgedehnte Runden auf der Hundewiese auf Eis gelegt sind, muss er ausgiebig beschäftigt werden.

Wir zeigen dir ein paar Tipps, wie du deinen Hund Indoor beschäftigen kannst, auch wenn du nur begrenzten Platz hast.

Gelangweilter Hund

Nicht nur der Mensch langweilt sich, auch dein Haustier kann sich fadisieren. Langeweile bei deinem vierbeinigen Freund ist purer Stress für ihn. Hunde wollen sowohl körperlich als auch geistig gefordert werden, vor allem jüngere und energiegeladene Vierbeiner. Doch Vorsicht, überfordere deinen Wuff nicht. Jeder Hund ist anders, der eine braucht viel Bewegung, der andere nur mäßigen Auslauf und andere wiederum wollen geistig gefordert werden.

1. Mit dem Hund Verstecken spielen

Entweder spielst du selbst mit deinem Hund verstecken oder du versteckst ihm Leckerlis oder sein Lieblingsspielzeug in der Wohnung. Wenn du mit deinem Wuff verstecken spielst, wird es sicher nicht nur ein Spaß für ihn, sondern auch für dich und ganz nebenbei stärkt ihr eure gemeinsame Bindung. Schnüffeln ist für deinen Hund anstrengend, er wird hier sowohl körperlich als auch geistig gefordert.

2. Futterball

Hierbei muss dein Haustier herausfinden, wie es zu seinen Leckerlis kommt. Damit ist dein Vierbeiner sicherlich eine Zeitlang beschäftigt. Solltest du keinen Futterball zu Hause haben, kein Problem, du kannst so etwas auch ganz leicht selber basteln. Dafür brauchst du lediglich Klopapierrollen und diese befüllst du einfach mit Leckerlis und Zeitungspapier. Achte bitte darauf, dass alles aus Papier ist. Die gefüllten Rollen kann dein Liebling dann ganz einfach auseinandernehmen und wird dabei noch ausgelastet.

3. Neue Tricks beibringen

Jetzt kannst du deinem Liebling endlich diesen einen Trick beibringen, den du ihm schon immer beibringen wolltest. Achte aber bitte darauf, dass es auch deinem Hund Spaß macht, nicht jedes Tier kann jeden Trick lernen. Sollte dein vierbeiniger Freund keine Tricks lernen wollen, kannst du natürlich mit ihm auch die normalen Kommandos üben.

4. Parcours aufstellen

Du kannst in deiner Wohnung ein paar Becher oder Tassen aufstellen und unter eines davon Leckerlis legen. Jetzt muss dein Liebling nur noch lossprinten und den richtigen Becher erschnüffeln.

5. Indoor Agility mit dem Hund probieren

Schnapp dir zwei Sesseln und eine Besenstange und lass deinen Hund unten durchgehen oder oben drüberspringen. Statt Sesseln, kannst du auch Kübeln nehmen oder Kisten. Du kannst auch aus Decken Höhlen bauen, hier ist eindeutig deine Kreativität gefragt. Hier werden sowohl Mensch als auch Haustier bespaßt. Vergiss nicht deinen Hund für seine gute Arbeit auch zu belohnen.

6. Tau ziehen spielen

Ganz wichtig bei dem Spiel ist es, dass du und dein Hund eine sehr gute Bindung zueinander habt und eine Grundgehorsamkeit vorhanden ist. Dann brauchst du nur noch ein Seil oder das eine alte T-Shirt, dass du beim Ausmisten gefunden hast. 😉 Und schon kann es losgehen. Immer darauf achten, ob es deinem Hund auch noch Spaß macht und nicht, dass im Eifer des Gefechts die Stimmung kippt.

7. Schleckmatte & Schnüffelteppich

Wenn du eine Backmatte zu Hause hast, kannst du sie mit Streichwurst oder Nassfutter bestreichen, damit ist dein Liebling zumindest kurz beschäftigt. Ein bisschen aufwendiger ist es einen Schnüffelteppich selber zu basteln. Du kannst dann darin Leckerlis verstecken und dein Hund muss sie erschnüffeln. Das ist eine ideale Alternative, wenn du die Leckerlis nicht in der ganzen Wohnung verstecken, du aber deinen Hund trotzdem mit Nasenarbeit beschäftigen möchtest. Auf YouTube findest du verschiedene Tutorials, wie du so einen Schnüffelteppich basteln kannst.

8. Ball spielen

Du kannst auch in der Wohnung mit deinem Hund Ball spielen. Sollte deine Wohnung groß genug sein und du deine Beziehung zu den Nachbarn damit nicht in Mitleidenschaft ziehst, kannst du deinem Haustier den Ball von einem Ende des Raumes zum anderen werfen. Alternativ kannst du den Ball auch einfach am Boden rollen und das funktioniert auch in kleineren Räumen. Dein bester Freund ist schon happy, wenn du dich mit ihm beschäftigst. Der Ball muss also nicht Kilometer weit geworfen werden. Nebenbei kannst du auch Zurückhaltung mit ihm trainieren, indem er den Ball erst nachlaufen darf, wenn du es ihm befiehlst.