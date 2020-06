Kein Grund zur Panik! Langeweile in einer Beziehung ist etwas ganz normales und kein Anlass gleich auszuflippen. Denn es gibt tausend Sachen, die du dagegen tun kannst.

Diese 5 Dinge kannst du gegen Langeweile in deiner Beziehung tun.

Langeweile in der Beziehung: Was tun?

Jeder von uns kennt es, die Langeweile hat sich in die Beziehung eingeschlichen oder anders gesagt: Der Alltag hat uns fest im Griff. Wir Menschen verfallen relativ schnell in eine Routine und brauchen deshalb oft ein bisschen Abwechslung. Auch, wenn jetzt deine Alarmglocken läuten, weil eure Beziehung ein klein wenig eingeschlafen ist, besteht aber noch lange kein Grund zur Panik. Denn mit diesen Tipps bringst du wieder mehr Pep in euren Alltag. Und selbst wenn du eigentlich super zufrieden in deiner Beziehung bist, kann ein bisschen Abwechslung auch nicht schaden.

1. Gemeinsam albern sein

Lachen ist gesund und macht glücklich. Wenn ihr euch gegenseitig zum Lachen bringt, ist Spaß vorprogrammiert und der Alltag ist vergessen. Einfach albern sein und das innere Kind herauslassen. Es gibt nichts Schöneres, als Bauchschmerzen vor lauter Lachen zu haben. Also her mit euren besten Grimassen oder schlechtesten Witze.

2. Self-Care in der Beziehung

Ganz wichtig ist herauszufinden, ob du dich allgemein im Leben langweilst. Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Beziehung oder deinem Partner, sondern du bist einfach unzufrieden mit dir selbst. Dann wird es Zeit für ein bisschen Me-Time! Kümmere dich um dich selbst und denke über deine eigenen Ziele nach. Nimm dir bewusst Zeit für dich und arbeite an dir.

3. Staycation gegen Langeweile

Staycation kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den Wörtern Stay und Vacation zusammen. Im Prinzip bedeutet das nichts anders, als: Ihr macht gemeinsam einen Urlaub zu Hause, aber ihr müsst nicht zwingend in euren vier Wänden bleiben. Das Tolle daran ist, dass es ein super Booster für eure Beziehung ist, ohne viel Planung und für wenig Geld. Nehmt euch bewusst Zeit, versteckt eure Handys und geht spazieren, plant ein gemeinsames Abendessen und dann einen romantischen Filmabend. Natürlich kann man auch ein nettes Hotelzimmer in der eigenen Stadt für eine Nacht buchen und sich vom Roomservice verwöhnen lassen. Dann hat man auf jeden Fall mehr Zeit für andere Aktivitäten!

4. Neue gemeinsame Hobbys

Solltet ihr noch kein gemeinsames Hobby haben, dann ist jetzt die Zeit eines zu starten. Dafür muss jeder von euch aus seiner Komfortzone herauskommen und somit hat Routine in eurer Beziehung keine Chance. Du wolltest schon immer Salsa lernen? Ihr könnt gemeinsam einen Tanzkurs besuchen und euch bei heißen Rhythmen wieder näher kommen. Wenn Tanzen nicht so eures ist, dann ist vielleicht Kochen mehr euer Ding? In der Küche neue Rezepte ausprobieren und beim Kochen über alles Mögliche quatschen, so bringt ihren neuen Schwung in die Beziehung. Findet auf jeden Fall ein Hobby, das euch beiden Spaß macht.

5. Stellt eure ersten Dates nach

Erinnerst du dich noch an die ersten zehn gemeinsamen Dates, die ihr hattet? Die Anfangsphase, wo du noch Hals über Kopf in deinen Partner verliebt warst und die rosarote Brille aufhattest? Die Schmetterlinge im Bauch und die Aufregung? Stellt die Dates einfach nach, geht in das Restaurant, in dem ihr wart oder borgt euch den Film aus, den ihr im Kino gesehen habt. Auch, wenn es nicht eins zu eins dieselben Dates sein werden, alleine die Erinnerung daran macht euch wieder bewusst, warum ihr euch ineinander verliebt habt.