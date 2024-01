Nur wenige Wochen nach dem Jahreswechsel erblicken laut TikTok schon drei neue Modetrends das Licht der Modewelt. Alle Fashion-Girlies aufgepasst: 2024 verabschieden wir uns offiziell von „Clean Girl“ und „Quiet Luxury“-Trends und heißen „Grandpa-Core“, „Mob Wife Glamour“ und „Ombre Tights“ willkommen.

Vorhang auf für neue Modetrends 2024

Wir wissen alle mittlerweile, dass Soziale Medien sich unter anderem auch als eine gute Plattform für Fashion-Inspirationen und aktuelle Trends anbieten. Vor allem auf TikTok holen wir uns die neusten Mode-Updates und Trends. Modetrends können sich aber in Lichtgeschwindigkeit ändern: In der einen Woche ist es Bella Hadids Street-Style der uns inspiriert, in der nächsten Woche ist es Kendall Jenners raffinierter Pelz, über den wir sprechen. 2024 hat gerade erst begonnen und schon feiern auch schon neue Trends aus der Fashion-Welt ihre Geburtsstunde!

Während wir den Vorhang für neue Trends öffnen, heißt es für andere Modetrends vorerst einmal: Bye, Bye! Genauer genommen verabschieden wir uns von der „Clean Girl“-Ära zusammen mit „Quiet Luxury“. Denn die TikTok-Szene verkündet, dass die minimalistischen Codes, die das Jahr 2023 nun offiziell wieder „Out“ sind. Im Anmarsch stehen hingegen drei andere Modetrends: „Grandpa-Core“, „Mob Wife Glamour“ und „Ombre Tights“! Falls euch diese drei Trends noch nichts sagen – no worries: Wir erklären sie euch!

Grandpa-Core

Der Coastal Grandmother-Trend ist Schnee von gestern! 2024 rufen wir den Grandpa-Core Trend ins Leben und holen uns gleichzeitig damit einen Hauch von Retro in unsere Kleiderschränke. Stellt eure Vintage-Loafers, Blazer mit Karomuster, Cardigans, Steppjacken und Bundfaltenhosen bereit: der Grandpa-Style ist im Anmarsch! Und das beste daran: Er verbindet zwei Generationen. Wir kombinieren also ab sofort traditionelle Pieces mit modernen Accessoires und verleihen somit dem Stil unserer Großväter einen modernen Fashion-Touch. Der Trend schafft einen eklektischen Kleidungsstil, der sich vor allem auf TikTok immer beliebter macht. Immer mehr Nutzer:innen der Plattform weisen auf den viralen Modetrend hin und zeigen wie er am besten nachzustylen ist. Für diesen gemütlichen und nostalgischen Fashion-Trend sind wir alle zu haben!

Mob Wife Glamour

Echten Fashion-Girlies ist dieser Trend bestimmt schon unter gekommen: „Mob Wife Glamour“. Dieser ist aktuell der letzte Schrei unter den Modetrends für 2024! Von der „Clean Girl“-Ära dürfen wir uns offiziell verabschieden und somit die „Mob Wife“-Ära auf dem Podest der Modetrends willkommen heißen. Mit dem Motto „mehr ist mehr“ setzen wir bei dem Look auf Kunstpelzmäntel, auffälligen Schmuck wie geheimnisvolle Sonnenbrillen und auf ein extravagantes Make-Up. Auf TikTok finden wir Styling-Inspirationen für den neuen und heißen Trend. Von Outfit-Check bis Make-Up-Tutorial ist alles dabei!

Ombre Tights

Mit dem Aufkommen der Trendfarben Rot und Burgunderrot haben es sich bereits bunte Strumpfhosen in unseren Kleiderschränken bequem gemacht. Doch in diesem Jahr setzen wir dem beliebten Trend der Modeszene mit Ombre Tights noch eins drauf! Wir wissen bereits, wie unglaublich gut sich neutrale Kleidungsstücke mit bunten Strumpfhosen Stylen lassen. Ein mit Ombre-Tights gestylter Look stellt alle anderen Looks in den Hintergrund und ist ein garantierter Eye-Catcher! Diesen Trend durchschaute bereits Baywatch-Star Pamela Anderson im Oktober 2023. Wir sind gespannt, wann dieser Modestil seinen offiziellen Durchbruch in der Fashion-Welt haben wird, denn vorausgesagt für 2024 wird er bereits!