Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Fans der Castingshow DSDS. Die Gute: Dieter Bohlen kehrt für die 20. Staffel der Sendung zurück. Die Schlechte: Das wird gleichzeitig auch die allerletzte Ausgabe sein. Das plötzliche Aus der Show hat RTL jetzt offiziell gemacht.

„Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern“, heißt es seitens des Senders.

Dieter Bohlen: Überraschungscomeback in der finalen DSDS-Staffel

Die wohl erfolgreichste deutsche Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ musste in der Vergangenheit mit so einigen Höhen, aber auch Tiefen zurechtkommen. Da war beispielsweise der Rausschmiss von Juror Xavier Naidoo, nachdem sich der Sänger immer wieder als Verfechter von Verschwörungstheorien zeigte. Auch der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler befand sich einst in der Jury, bevor er gefeuert wurde. Vergangenes Jahr dann der nächste Schock: Dieter Bohlen, das DSDS-Urgestein, verkündete sein Aus.

Fans des Pop-Titans dürfen sich jetzt aber freuen; denn wie RTL verkündet hat, kehrt Dieter Bohlen für die 20. Staffel von DSDS wieder zurück an seinen Juryplatz. Doch es gibt noch eine weitere, nicht ganz so leicht verdauliche Neuigkeit: Der Sender stellt die Castingshow direkt nach der Jubiläumsstaffel ein. Unterhaltungschef Markus Küttner: „Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen.“

Doch der Sender möchte so schnell nicht wieder in alte Muster vefallen. „Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest. Das werden wir nun gemeinsam mit Dieter Bohlen auch bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ beweisen“, so Küttner. Er freue sich auch sehr darüber, dass der ehemalige „Modern Talking“-Sänger wieder mit an Bord ist. „Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut. Gemeinsam machen wir im kommenden Jahr eine große, begeisternde, positive letzte DSDS Staffel.“

Das sagt der Pop-Titan zu seiner Rückkehr

Nach 18 Staffeln DSDS, ist es auch für Dieter Bohlen selbstverständlich, bei der finalen Ausgabe mit dabei zu sein. „Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein. Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein. Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto, es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt“, so die bescheidenen Worte des 68-Jährigen.

Gegenüber der dpa erklärt er noch: „Bei der letzten Staffel dabei zu sein, das muss einfach so sein.“ Doch das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sich der Sänger mit seinen messerscharfen Kommentaren zurückhält, die gerne mal unter die Gürtellinie gehen. „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt.“ Mit anderen Worten: Die Zuschauer*innen können also ein allerletztes Mal erwarten, dass Bohlen ganz in seinem Element auftritt und die Kandidat*innen nicht gerade verschonen wird.

Die Juroren aus der letzten Staffel, Florian Silbereisen, Ilse deLange und Toby Gad, sind in der finalen DSDS-Ausgabe übrigens nicht mehr dabei. „Mein großer Dank gilt allen dreien, die mit ihrer großen Musikexpertise und ihrem Gespür für Musiktalente die Show bereichert haben“, erklärt Küttner. Wer an der Seite von Dieter Bohlen zu sehen sein wird, hat RTL noch nicht verraten.