Als Laura Müller 2020 das Cover des „Playboys“ zierte, wurde die Ausgabe zum Verkaufsschlager. Magazin-Chef Florian Boitin schließt ein weiteres Titelbild mit der Influencerin nicht aus – jedoch unter einer Bedingung.

Solange sie noch mit Michael Wendler zusammen ist, wird das nicht passieren.

So war das „Playboy“-Shooting mit Laura Müller

Als die damals 19-jährige Laura Müller 2020 vom Cover des „Playboys“ strahlte, war die Welt noch eine andere. Sie war das Gesprächsthema Nummer eins in der deutschen Promiwelt und heimste unzählige Werbedeals ein. Ihre Karriere als Influencerin ging steil nach oben und ihr stand ein Leben voller Ruhm, Glanz und Glamour bevor. Doch dann beschloss ihr Ehemann Michael Wendler alles auf den Kopf zu stellen, sich sämtlichen Verschwörungstheoretikern anzuhängen und damit seiner und auch Lauras Karriere ein abruptes Ende zu setzen.

Anlässlich des 50. Jubiläums des „Playboys“ spricht Magazin-Chef Florian Boitin gegenüber der Bild jetzt über die prägendsten Coverstars. Und dazu gehört wohl auch Laura Müller. Immerhin war die Ausgabe mit der Influencerin am Cover ein echter Verkaufsschlager. Damals war er schwer beeindruckt von der jungen Frau, die auch im TV für hohe Quoten sorgte. „Ich hatte sie während des ‚Sommerhaus der Stars‘ gesehen und wahrgenommen, dass nach ihrem Auszug die Quoten sanken“, erinnert sich Boitin. Damit wurde ihm schnell klar, dass sie auch am „Playboy“-Cover alle Blicke auf sich ziehen würde.

Als das Shooting schließlich stattfand, soll auch Lauras Ehemann, der gefallene Schlagerstar Michael Wendler, dabei gewesen sein. Er soll sich laut Boitin geschmeichelt gefühlt haben, dass seine Frau die Chance bekommt, den „Playboy“ zu zieren. Zudem habe er dabei wohl auch eine Möglichkeit für sich selbst erkannt, seine Musikkarriere wieder anzukurbeln.

„Playboy“-Comeback unter einer Bedingung

Das funktionierte bis zu einem gewissen Grad sogar. Auch die Verkaufszahlen des „Playboys“ schossen in die Höhe. „Dass die Ausgabe dann einen solchen Hype auslösen würde, habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet“, so der Magazin-Chef im Interview mit der deutschen Zeitung. Klar, dass man sich auch eine zweite Ausgabe mit Laura Müller vorstellen könnte. Jedoch gibt es hier eine Bedingung.

Für ein weiteres Cover mit der heute 21-Jährigen, müsste sich eine Sache ändern. „Solange Laura mit Michael Wendler zusammen ist, wird es kein zweites Shooting mit ihr geben“, stellt Florian Boitin klar. Das dürfte jedoch nicht allzu schnell passieren. Denn auch nach all den Schlagzeilen, die über Michael Wendler und seine Laura kursieren, steht die Influencerin nach wie vor zu ihrem Ehemann. Aktuell lebt das Paar in Florida und verdient sein Geld mit einem OnlyFans-Account.

Was sagt ihr zu dem „Ultimatum“ des Magazins? Nach all dem, was passiert ist; absolut fair. Laura Müller sollte nicht für die Einstellung ihres Ehemannes verantwortlich gemacht werden.

