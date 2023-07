Wir geben zu, die Headline klingt im ersten Moment vielleicht nach einem Scherz. Sie ist aber tatsächlich ernstgemeint. Habt ihr gewusst, dass man Schafe schubsen sollte? Zumindest in ganz bestimmten Situationen! Liegt ein Schaf nämlich auf dem Rücken, kann es sich meist nicht mehr selbst aufrichten.

Ein kleiner Stoß kann dem Tier dann tatsächlich das Leben retten.

Ein Schaf liegt auf dem Rücken? Bitte schubsen!

Der Mythos vom Kühe-Schubsen ist ja allgemein bekannt: Demnach gilt es vor allem in ländlichen Gegenden als Challenge nachts schlafende Kühe auf der Weide umzuschubsen. Mit der Realität hat dies allerdings wenig zu tun, da Kühe schon mal gar nicht im Stehen schlafen. Außerdem ist es nahezu unmöglich, ein Tier mit einem Gewicht von 600 Kilogramm einfach umzulegen. Unabhängig davon wäre das Schubsen keine amüsante Unterhaltung, sondern Tierquälerei. Überraschenderweise schaut dies bei Schafen hingegen ganz anders aus! Durch einen Schubser könnte man ihnen tatsächlich das Leben retten.

So fordern deutsche Schafzüchter Urlauber:innen jetzt dazu auf, Schafe zu schubsen – aber natürlich nicht einfach willkürlich, sondern nur in ganz bestimmten Situationen! Laut den Züchtern käme es hin und wieder vor, dass Tiere hilflos auf dem Rücken liegen und Unterstützung brauchen. Sie sind dann nämlich nicht mehr in der Lage, sich selbständig wieder aufzurichten, wie eine Sprecherin des Landvolks Niedersachsen am Montag mitteilte.

Nicht streicheln oder ärgern

Deshalb rufen die Schäfer und Schafzüchter gerade jetzt zum Beginn der Urlaubszeit auch Laien dazu auf, einem auf der Rückseite liegenden Schaf „beherzt ins Fell zu greifen und dem Tier einen Schubs zu geben, so dass es sich wieder aufrichten kann“, wie auf der Website des Verbands zu lesen ist.

Allerdings betonen die Tierzüchter auch, dass man die Tiere nur anfassen sollte, wenn sie sich tatsächlich in einer Notsituation befinden. Vorbeilaufenden Schafen einfach einen Klaps zu geben, ist also definitiv keine gute Idee! Zudem sollen Spaziergänger die Tiere niemals streicheln, ärgern oder von befestigten Wegen vertreiben. Aber das sollte uns allen ja allein schon der Hausverstand sagen, oder?

Warum kippen Schafe überhaupt um?

Offen ist nun allerdings noch die Frage, wieso Schafe überhaupt umkippen? Die Antwort ist leider traurig. Laut der Tierrechtsorganisation PETA tragen viele Schafe gerade in der Frühlings- und Sommersaison eine beträchtliche Menge an schwerem und dichtem Fell um ihren Körper. Wenn das Wetter feucht wird oder die Tiere schwitzen, entsteht darunter schnell ein unangenehmes Jucken. Um diesem Juckreiz nachzugeben, rollen sich die Tiere auf dem Boden herum und wälzen sich.

Besonders häufig betrifft das Schafe mit kurzen Beinen oder trächtige Tiere. Denn wenn ein Schaf Nachwuchs erwartet, verändert sich auch der Körperschwerpunkt. Es kann dann sein, dass das Tier dann noch schneller das Gleichgewicht verliert. Wenn ihnen niemand zu Hilfe kommt, können sich Verdauungsgase im Pansen des Tieres ansammeln, was letztendlich zu ihrem Tod in relativ kurzer Zeit führt.

Also: falls ihr bei eurem nächsten Spaziergang oder Wanderung einem umgefallenen Schaf begegnet, wisst ihr in Zukunft, was zu tun ist.