Homeoffice, mangelnde Bewegung, Stress … Rückenschmerzen können unzählige Ursachen haben. Aber wusstet ihr, dass Wassermangel der Auslöser für eure Rückenprobleme sein könnte? Wir verraten euch, wie euch bereits ein Glas Wasser helfen kann, die Schmerzen zu lindern.

Vielleicht bleibt euch dadurch beim nächsten Mal sogar die Schmerztablette erspart.

Deshalb kann Wasser bei Rückschmerzen helfen

Klar, wir alle wissen wie wichtig es ist ausreichend Flüssigkeit zu trinken. Gerade jetzt im Sommer! Dabei kann es im Alltag und bei alldem Stress aber schon mal passieren, dass wir vergessen brav unsere 2-3 Liter am Tag Wasser zu trinken. Die Folgen haben die meisten von uns auch schon hin und wieder zu spüren bekommen: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Rückenschmerzen …. ähhh Moment mal! Was genau hat jetzt der Rücken mit unserer Wasserzufuhr zu tun?

Jaaa, auch Rückenschmerzen können direkt mit dem Wasserhaushalt unseres Körpers zusammenhängen. Wie? Lasst uns zuallererst mal unsere Bandscheibe genauer unter die Lupe nehmen.

Die Bandscheibe braucht Wasser

Man kann sich die Bandscheiben wie einen Schwamm vorstellen. Wenn dieser Schwamm austrocknet, wird er hart und unbeweglich. Genau das passiert auch mit der Bandscheiben. Führen wir unserem Körper nicht ausreichend Flüssigkeit zu, dann konzentriert er das vorhandene Wasser auf die lebenswichtigen Organe. Heißt: Das Wasser wird dort reduziert, wo es für das Überleben nicht so wichtig ist. Interessanterweise sind die Bandscheiben hier so ziemlich als Erstes dran. Aber auch Gelenkknorpel bekommen den Wasserentzug recht flott zu spüren. Dadurch werden die Bandscheiben und die Gelenkknorpel spröde, kleiner und unbeweglich. Deshalb sind wir am Abend übrigens auch etwa 1 – 2 cm kleiner.

Die weiteren Folgen des Wassermangels: Erstens kann die Bandscheibe Stöße nicht mehr so gut dämpfen, was zu Verschleißerscheinungen führen kann, die letztlich Rückenschmerz auslösen können. Zweitens können die Bandscheiben durch Wassermangel an Höhe verlieren. Die Wirbel rücken dadurch näher zusammen und es kann zur Reizung der Nervenfasern kommen, was wiederum zu Rückenschmerz führen kann. Klingt dramatisch, aber jetzt kommt auch schon die gute Nachricht: Wie auch ein Schwamm kann sich die Bandscheibe wieder auffüllen und elastisch werden.

via GIPHY

Auch Muskeln leiden unter Wassermangel

Aber nicht nur das: Bei Dehydratation des Körpers wird nicht nur der Bandscheibe und den Gelenken Wasser entzogen, sondern auch den Muskeln! Und wie wir alle wissen, befinden sich auch im Rücken jede Menge Muskeln, die die Wirbelsäule stabilisieren und wichtig für eine gesunde Körperhaltung sind. Wenn die Muskeln nicht genügend Wasser bekommen, können sie nicht richtig funktionieren und verhärten sich. Was wiederum zu Schmerzen in diesem Bereich führen kann. Und auch hier gilt wieder: Water is key!

Also: solltet ihr aus unerklärlichen Gründen an Rückenschmerzen leiden, wisst ihr ab sofort was zu tun ist. Achtet darauf, dass ihr auf eure 2 – 3 Liter Wasser am Tag kommt. Wasser kann dann nicht nur Linderung der Schmerzen bringen, sondern sie sogar vorbeugen. Ein günstigeres Schmerzmittel gibt es wohl nicht!

Wenn die Schmerzen allerdings andauern, solltet ihr euren Rücken auch unbedingt mal von einem Arzt oder einer Ärztin anschauen lassen.