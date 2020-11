Krämpfe während der Periode können ganz schön stark werden. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die du machen kannst, um die Schmerzen etwas zu lindern.

Die Krämpfe während der Periode kennen wir wohl alle und irgendwie scheint nichts dagegen wirklich zu helfen. Für jeden, der aber lieber auf Schmerzmittel verzichten will, haben wir hier vier Tipps, die bei den Schmerzen während der Periode helfen:

1. Wärme

Die Wärmflasche wird während der Periode zu unserem besten Freund. Denn die Krämpfe im Unterleib lockern sich durch die Wärme etwas auf. Außerdem fördert es die Durchblutung, was bedeutet, dass die Krämpfe auch etwas schneller vorbei sind. Wer keine Wärmflasche hat, der sollte sich zumindest währenddessen immer warm anziehen. Wenn die Schmerzen aber dennoch stark sind, solltest du dir ein heißes Bad mit ätherischen Ölen gönnen. Dafür kannst du alles nehmen, was Entspannung verspricht.

2. Sport

In diesem Zustand möchte man sich am liebsten auf der Couch in eine Decke kuscheln und sich nie mehr bewegen. Das ist aber keine gute Idee. Denn Sport kann tatsächlich dabei helfen, die Krämpfe zu verringern. Du musst dafür jetzt aber kein mega Workout machen oder besonders viel Kraftsport betreiben, es genügt einen längeren Spaziergang zu machen. Die Bewegung lockert deinen Körper auf und somit auch deine Krämpfe.

3. Sex

Sex während der Periode ist nicht für jeden was. Allerdings kann er dabei helfen deine Krämpfe zu lockern. Vor allem nach einem Orgasmus lockert sich dein Körper und deine Krämpfe verschwinden. Das hält natürlich nicht an, aber für eine Zeit lang sind die Krämpfe verschwunden. Außerdem verringert es auch die Dauer der Schmerzen.

4. Kurkuma, Ingwer und Co.

Kurkuma und Ingwer wirken besonders beruhigend auf den Körper. Deshalb sind sie auch großartige Hausmittel bei Schmerzen während der Periode. Die Wurzeln sind nicht nur äußerst gesund, ihre Inhaltsstoffe entspannen auch die Muskeln und lindern so deine Krämpfe. Auch klassische Kräutertees können besonders gut gegen die Schmerzen helfen.