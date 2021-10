Der November naht und manche Sternzeichen erwartet im dunkelsten aller Monate ein Missgeschick nach dem anderen. Manchmal will einfach nichts gelingen – da reicht Optimismus allein leider nicht mehr aus. Aber keine Sorge, im Dezember geht’s wieder bergauf!

Welche Tierkreiszeichen sich für den November nicht allzu viel vornehmen sollten, erfährst du hier.

Stier

Im November läuft es für den Stier leider nicht ganz so rund, wie gedacht. Eigentlich hat dieses Sternzeichen gehofft, dass der Herbst etwas frischen Wind in sein Leben bringt. Doch damit muss sich der Stier leider noch etwas gedulden. Eine Pechsträhne folgt nach der anderen! Aber good news auch für dich: Danach geht’s aber bergauf, versprochen! Denn das positive Mindset des Stiers kann nichts so schnell aus der Bahn werfen. Er ist ein echter Kämpfer und hält auch diese Pechsträhne locker durch.

Schütze

Uiuiui…Schütze-Geborene dürfen im November 2021 keine wichtigen Entscheidungen treffen, denn das Glück liegt nicht auf ihrer Seite. Mutig sein lohnt sich in diesem Monat also leider nicht! Während die Stimmung bei den Schützen daher ziemlich bescheiden ist, sind sie auch wirklich nicht in der Laune, über die Ernsthaftigkeiten des Lebens nachzudenken. Glücksstrategie: Alles Wichtige auf den Dezember schieben, dann läuft es auch wieder rund!

Zwillinge

Auch Zwillinge trifft es im November hart. Seine zwei Gesichter kommen im kommenden Monat vor allem in der eigenen Gedankenwelt zum Vorschein, so ist dieses Sternzeichen bei jeder Entscheidung hin- und hergerissen und weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Zwillinge-Geborene haben aktuell das Gefühl, sich selbst verloren zu haben und können so auch nur schwer kommunizieren, was ihnen guttut. Ein schlechtes Ereignis jagt da das andere. Aber es ist nicht aussichtslos! Schreibe die Störfaktoren des Alltags auf, um das Problem klar sehen zu können!