Gruselig verkleiden, den Film „Hocus Pocus“ schauen und Grimassen in Kürbise schnitzen – Ja, Halloween nähert sich in großen Schritten! Das ursprünglich aus den USA stammende Fest ist hierzulande nicht unbedingt jedermanns Sache. Dennoch gibt es Sternzeichen, die sich eindeutig zu diesen Spukszenarien hingezogen fühlen!

Die folgenden Tierkreiszeichen können den Tag des Gruselns kaum noch erwarten!

Löwe

Löwen-Geborene mögen es sich zu verkleiden! Da kommt natürlich Halloween gerade recht! Löwen werden sich da natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, sich in einer aufsehenerregenden Verkleidung zu präsentieren. Denn bereits seit Wochen überlegt das Feuerzeichen, als was es sich verkleiden könnte. Als Vampir wird dieses Sternzeichen gewaltig Eindruck schinden und sich großmütig dazu herablassen, nicht die Zähne in jede Halsschlagader zu schlagen.

via GIPHY

Krebs

Das sensible Wasserzeichen freut sich wahrlich auf diese gruselige und mystische Zeit! Doch Halloween-Partys sind nicht so sein Ding, da es kein Fan von großen Menschenmengen sind. Stattdessen umgibt es sich lieber mit seinen Freunden, dem Partner oder der Familie. Krebse können sich auch nicht besonders für gruselige Kostüme begeistern. Dennoch lieben Krebs-Geborene Halloween, denn für sie gibt es nichts Schöneres, als im Pyjama zu bleiben und sich mit ihren Liebsten die Lieblings-Gruselfilme anzuschauen. Am besten gleich alle Michael Myers-Filme hintereinander!

via GIPHY

Stier

Stiere lieben Halloween! Aber nicht nur wegen den Kürbissen und Kostümen – der Stier ist ein wahrer Genussmensch und weiß, wie man das Leben genießen kann. Deswegen schätzt er zu Halloween die gewaltige Menge an Süßigkeiten, Zuckerbonbons und gruseligen Desserts. Ja man kann sagen darauf freut sich der Stier tatsächlich am meisten. Von Natur aus sind Stier-Geborene sehr sinnlich und den schönen Dingen des Lebens zugetan, so dass sie auch den gespenstischen Gelüsten nicht widerstehen können.

via GIPHY