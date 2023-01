Was haben Miley Cyrus und Shakira gemeinsam? Richtig, sie sind derzeit in aller Munde und auf Social Media einfach omnipräsent. Der Grund: Beide Sängerinnen haben vor wenigen Tagen einen Song über ihre gescheiterte Beziehung veröffentlicht. Seitdem quellen nicht nur unzählige For-You-Pages mit den Hits über, es machen auch viele Gerüchte und teils kuriose Interpretationen zu den Trennungen der Musikerinnen die Runde.

Wir haben uns beide Rache-Songs daher mal genauer angesehen.

Miley Cyrus und Shakira sorgen mit Revenge-Songs für Aufsehen

Nicht nur Shakira entschied sich dafür, das neue Jahr gleich mal mit einem Rache-Lied für ihren Ex Gerard Piqué einzuläuten. Auch Miley Cyrus brachte vor wenigen Tagen eine neue Single heraus, in der sie offenbar die Trennung von ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth verarbeitet. Und beide Songs schlagen ein wie eine Bombe. Zumindest auf Social Media. Shakiras Revenge-Song hat auf YouTube bereits über 110 Millionen Klicks. Mileys Abrechnung bringt es auf ca. 31 Millionen Aufrufe. Nicht übel, wenn man bedenkt, dass beide Songs erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden.

Und scrollt man so durch TikTok, fällt auf: irgendwie scheint die ganze Welt eine Meinung zu den Songs zu haben. Jedes einzelne Wort wird interpretiert und genauestens analysiert. Wie wir es von TikTok bereits kennen, machen natürlich auch unzählige falsche Gerüchte und Fehl-Interpretationen die Runde. Wir haben uns daher die beiden Songs mal etwas genauer angeschaut und analysiert, was wirklich dran ist, an den unzähligen Gerüchten!

Miley Cyrus läutet neue Ära des Single-Daseins ein

Den Anfang macht Miley Cyrus! In ihrem neuen Song „Flowers“ erhalten Fans nicht nur einen ersten Einblick in ihr achtes Studioalbum, das im März erscheint, sondern wohl auch in ihre gescheiterte Beziehung mit ihrem Ex Liam Hemsworth. Die Sängerin lernte den Schauspieler 2010 am Set von „Mit dir an meiner Seite“ kennen. Daraufhin wurden die beiden ein Paar. Nach mehreren On-off-Phasen heirateten die zwei im Jahr 2018. Doch schon im Sommer 2019 ließen sie sich wieder scheiden. Seitdem gehen die zwei getrennte Wege.

Der Verdacht, dass es in Mileys neuem Song nun um ihre Beziehung mit Liam geht, liegt nahe. Allein schon das Release-Date des Songs löste viele Spekulationen aus. Denn „Flowers“ wurde ausgerechnet am 13. Jänner veröffentlicht, was der Geburtstag des „Tribute von Panem“-Stars ist. „Miley sagt der Welt, dass sie sich selbst besser lieben kann – AN LIAMS GEBURTSTAG?! Sie hat definitiv nicht gelogen, als sie sagte, sie hat Nerven.“, schreibt etwa dieser Twitter-User:

Miley’s telling the world she can love herself better ON LIAM’S BIRTHDAY?! she definitely didn’t lie when she said she’s got nerve

pic.twitter.com/Pp7fi5yuqa — 𝒉𝒂𝒍𝒆𝒔 (@mileywrld) January 1, 2023

Aber kommen wir zu den Lyrics: Beim ersten Hören klingt der Song schon mal verdächtig nach einer schönen Hymne über Selbstliebe. Aber mal abgesehen davon, dass ihr Song nun die selbstbewusste Antwort auf „When I Was Your Man“ von Bruno Mars zu sein scheint (was wir übrigens total feiern), sorgen vor allem diese Zeilen für Aufmerksamkeit: „Ich wollte dich nicht verlassen, ich wollte nicht lügen. Fing an zu weinen, aber dann erinnerte ich mich, ich kann mir selbst Blumen kaufen. Ich kann mich mit mir selbst für Stunden unterhalten. Und ich kann mich besser lieben, als du es könntest.”

Das Paar soll bei der Hochzeit übrigens zu dem Song von Bruno getanzt haben – bzw. soll Liam Miley diesen Song gewidmet haben. Offiziell bestätigt ist die Info allerdings nicht.

Haus von Miley und Liam ist tatsächlich abgebrannt

Spannend außerdem: Miley singt von einem brennenden Haus. „Wir haben uns ein Haus gebaut, und schauten zu, wie es abbrannte“, singt die 30-Jährige. Und tatsächlich hatten sie und Liam ein Haus in Malibu gekauft, das im Jahr 2018 dann bei Waldbränden komplett zerstört wurde.

Aber auch das Video zu Mileys neuem Song sorgt auf Social Media für jede Menge Spekulationen. Die Sängerin soll darin nämlich die Lieblingsszenen ihres Ex-Mannes nachahmen. Zudem behaupten TikToker, dass einige Szenen in der Villa spielen, in der sie von Liam mehrfach betrogen worden sein soll. Doch dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich nur um wilde Spekulationen. Denn weder Liam, noch Miley haben je Details zu der Trennung bekannt gegeben. Trotz einiger Referenzen im Song, die tatsächlich auf ihre Vergangenheit zutreffen, kennen die genauen Umstände hinter der Trennung, wohl nur die zwei Stars selbst.

Shakira schießt gegen Ex Piqué und seine neue Freundin

Bei Shakira ist zu den Trennungsgründen von Ex-Mann Gerard Piqué um einiges mehr bekannt. Nach zwölf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern, trennten sich Shakira und der Fußballstar im Juni vergangenen Jahres, nachdem dieser die 45-Jährige mehrfach betrogen haben soll. Nach der Trennung wurde Piqué immer wieder mit einer jüngeren Frau gesehen. Viele interpretierten Shakiras neuen Song „Music Sessions #53„, den die Sängerin gemeinsam mit dem argentinischen Musikproduzenten Bizarrap aufgenommen hat, daher als Abrechnung mit ihrem Ex-Partner und dessen mutmaßlich neuer Freundin. Darauf lassen auch so einige Textzeilen schließen.

„Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht“

„Ich war zu groß für dich, deshalb bist du jetzt mit einer zusammen, die dir ebenbürtig ist“, singt Shakira. „Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio.“, lauten die Lyrics weiters. Tatsächlich scheint die Botschaft des Songs eindeutig. Und die Zeilen hat sich der Ex-Barca-Star offenbar bereits zu Herzen genommen. Bei einem Livestream seiner neu gegründeten Fußball-Liga „Kings League“ konterte der Fußballer den Song seiner Ex mit der Präsentation seines neuesten Kooperationspartners: Casio. Lächelnd hält er in dem Video seine Armband-Uhr in die Kamera und schießt scharf gegen seine gescheiterte Ehe: „Diese Uhr hält ein Leben lang.“

Die Fans scheinen jedenfalls beide Songs wegen der unterschwelligen Botschaften zu lieben. Öffentliche Rosenkriege scheinen einfach eine gewisse Faszination auf viele auszuüben. So waren Rache-Lieder in der Musikgeschichte schon immer erfolgreich. Man denke nur an Songs wie „Cry Me a River“ von Justin Timberlake. Jedoch zeigt das auch, wie problematisch solche Abrechnungen manchmal sein können. Sie zeichnen ein einseitiges Bild und lassen viel Raum für Interpretationen. Gewiss ist allerdings: Shakira und Miley Cyrus waren sicher nicht letzten Popstars, die in einem Song mit dem oder der Ex abrechnen.