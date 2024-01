Auf ihrer Eras-Tour gibt Taylor Swift alles! Über 3 Stunden lang legt sie ihr Herzblut in ganze 44 Songs aus 10 Alben. Dabei fegt sie in 16 unterschiedlichen Outfits wie eine Duracell-Göttin über die Bühne. Aber auch Taylor ist nur ein Mensch und muss pipi. Aber wie zum Geier macht sie das? Wir haben uns auf „Spurensuche“ begeben.

Und leider nicht so glamouröse Antworten gefunden.

Wie schaffen es Bühnenstars sich zu erleichtern

Wenn glamouröse Stars wie Taylor Swift die Bühne betreten, sind wir meist sprachlos. Von unglaublichen Setlists, über die Beleuchtung bis zum Bühnenbild geben sie alles für uns. Nur um für Sekunden unter der Bühne zu verschwinden und erneut in einem überwältigenden Look zu erscheinen. Das der ein oder die andere gerade noch in einen Eimer gepinkelt hat weiß nur der Star selbst und vermutlich ihre Bühnenassistenten. Ja wir haben uns tatsächlich gefragt wie Swift und Co. es schaffen das ein oder andere Geschäft zu verrichten…

Fündig wurden wir bei dem Popkultur Social Media Influencer und Musiker John Joseph. Seine Antwort auf den Kommentar eines anderen TikTokers zum Thema „Wenn Taylor es aushält, kann ich es auch“, antwortete der Influencer: „Nun, das liegt daran, dass Taylor [Swift] es während ihrer dreistündigen Show höchstwahrscheinlich nicht aushält.“

Pipi-Eimer sind eine große Sache

In einem fesselnden und zugleich schockierendem Video enthüllt er dann nähere Details. Denn auch wenn wir vermutlich nie Taylors genaue Pinkel-Taktik erfahren werden – Pipi-Eimer gehören tatsächlich zur Grundausstattung von Bühnenauftritten. Stars wie Katy Perry, Kelly Clarkson oder die Jonas Brothers haben in der Vergangenheit schon zugegeben, diesen Eimer verwendet zu haben. Und wenn wir in uns gehen macht das alles doch total Sinn. Denn so eine große Show kann natürlich nicht gestoppt werden. Taylor, Katy und Co, können sich nicht einfach mal entschuldigen um das nächste Badezimmer aufzusuchen. Die Sache muss schnell und vor allem unbemerkt über die Bühne gehen.

„Sehen Sie“, erklärt Joseph weiter „bei den meisten Konzerten ist der Raum, in dem sie sich fertig machen, an den normalerweise ein Badezimmer angeschlossen ist, und dann ein zweites Ankleidezimmer, das sich normalerweise unter der Bühne befindet“, also um Haare und Make-up aufzufrischen und schnelle Outfitwechsel vorzunehmen. Allerdings befindet sich dort keine Toilette. Aber es ist immerhin ein guter Platz um einen Kübel zu verstauen und mit wenig Publikum seinem Geschäft nachzugehen.

Katy Perry hält sich mit der Wahrheit nicht zurück

„Du gehst auf die Bühne und fühlst dich wie Mary Poppins, aber in Wahrheit wurde dir gerade die Haut zurechtgemacht, du hast in einen Eimer gepinkelt und überm Mülleimer gewürgt.“, erzählte Katy Perry gegenüber The Sun. Im Laufe ihrer Karriere handelte es sich dabei nicht nur um die „Number 1“. In der Kelly Clarkson Show erzählte Perry wie mieses Essen sie einst dazu brachte einen Mülleimer zu ruinieren. „Ich habe mir diesen armen Mülleimer geschnappt und Junge, ich habe ihn zerstört. Es passiert“, erzählte sie offenkundig.

Auch Lady Gaga bleibt bei ihren Aufwändigen Kostümen wenig Zeit fürs „stille Örtchen“. „Ich pinkel ziemlich oft in der Umkleide in den Mülleimer“, erzählte sie im britischen Fernsehen. „Ich und mein Mülleimer haben ein ganz besonderes Verhältnis.“

Tja hier haben wir unsere Antwort. Sind wir damit nun glücklich? Um Cyber aus der Matrixverfilmung zu zitieren: „Unwissenheit ist ein Segen“.