Tiktok hat einen neuen Fashion-Trend für uns parat. Besser gesagt handelt es sich dabei um eine Art Stylingregel. Laut der viralen „Wrong Shoe Theory“ sorgt die absichtlich falsche Schuhwahl bei jedem Outfit für ein stilbewusstes Upgrade. Wie ihr die Theorie am besten im Alltag umsetzt, verraten wir euch hier.

Inklusive Outfitvorschläge und coolen Pieces zum Nachshoppen.

Das hat es mit der viralen „Wrong Shoe Theory“ auf sich

Ja, wir alle wissen, dass es in Sachen Fashion kein Richtig oder Falsch gibt. Klar, es gibt zwar immer wieder Trends und Bewegungen, doch vor allem in den letzten Jahren haben wir gelernt, dass alles erlaubt ist, was Spaß macht. Allerdings kann der ein oder andere Stylingtipp ja nie schaden, oder? Dann jetzt gut aufgepasst. Denn wer jetzt ganz besonders angesagt unterwegs sein will, sollte sein Outfit nach der sogenannten „Wrong Shoe Theory“ zusammenstellen. Ihr fragt euch was zum Teufel das schon wieder sein soll? Das haben wir uns ehrlich gesagt auch gefragt, als uns erst kürzlich ein Tiktok-Clip dazu ausgespielt wurde und deshalb etwas recherchiert.

Zur Erklärung: Bei der „Wrong Shoe Theory“ handelt es sich um eine Art Stylingregel, die gerade auf Tiktok mega viral geht. Sie stammt ursprünglich von der Celebrity-Stylistin Allison Bornstein. Sie verspricht, jeden Look durch das gekonnte Austauschen der Schuhe zu einem echten Blickfang zu machen. Konkret heißt das: Es wird bewusst ein Schuhstil gewählt, der sich von dem übrigen Outfit abhebt. Statt sich für ein konventionelles Schuhwerk zu entscheiden, sorgt man mit einer unkonventionellen Wahl für einen trendbewussten Stilbruch. Zugegeben, neu ist diese Konzept natürlich nicht wirklich, und dennoch wird die diese Regel gerade von zahlreichen TikTok-User:innen und Fashion-Addicts als ultimativer Stylingguide gefeiert. Inspo gefällig?

1. Slipdress und Sneakers

Bei Kleidern bietet sich der gezielte Stilbruch wirklich perfekt an. Zu einem Slipdress kombiniert ihr zum Beispiel sportliche Sneakers. Auch Laufschuhe sehen dazu richtig stylisch aus. Das weiß übrigens auch Stylequeen Hailey Bieber. Aber auch viele andere Celebrities setzen nur allzu gerne auf die sportlich-elegante Kombi!

2. Hosenanzug und Flip Flops

Ihr seid auch im Sommer gern etwas schicker unterwegs und rockt am liebsten einen coolen Hosenanzug? Dann sind flache Badeschlapfen oder Flip Flops eine hervorragende Wahl. Oben Business, unten Urlaub – lieben wir!

3. Baggy Jeans und Ballerinas

Nach der „Wrong Shoe Theory“ werden süße oder elegante Ballerinas hingegen zu lockeren Jeans getragen. Cute meets Casual – lautet hier also die Devise. Tipp: Eine Baggy Jeans dazu versprüht nicht nur jede Menge Y2K-Vibes, sondern ist auch noch mega bequem.

4. Maxi-Rock und Cowboy-Stiefel

Statt zu Jeans-Shorts kombinieren wir Cowboy-Boots einfach mit einem luftigen und verspielten Rüschenrock. Vorzugsweise wie hier in weiß. Der Look strahlt dadurch nicht nur „european summer“-Vibes aus, sondern sieht durch die Stiefel auch richtig lässig aus. Diese Kombi ist übrigens gerade besonders beliebt auf Tiktok und Co. Dort hat dieser Stil inzwischen sogar einen eigenen Namen bekommen. Und zwar nennt sich diese Ästhetik „Coastal Cowgirl“. Entspannt, süß und ein bisschen rockig – lieben wir!